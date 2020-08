Tom Cruise a surpris les fans au cinéma

26.08.2020 21h05

La star hollywoodienne Tom Cruise a surpris ses fans lors de la projection du nouveau spectacle de science-fiction “Tenet”.

Tom Cruise a surpris ses fans en se faufilant dans un cinéma londonien pour voir Tenet.

Tom Cruise à travers Londres en taxi

La star hollywoodienne a partagé une vidéo de son voyage au cinéma sur ses plateformes de médias sociaux pour voir le nouveau blockbuster de science-fiction de Christopher Nolan. La séquence montre Tom assis sur la banquette arrière d’un taxi londonien et passant devant des monuments emblématiques de la ville, notamment le palais de Buckingham. Cruise est également reconnu par les fans lorsque le taxi s’arrête aux feux rouges, bien que son visage soit couvert par un masque facial.

Malgré le masque reconnu par les fans

L’acteur de 58 ans a déclaré: «Comment est-ce possible? Je porte un masque. »On voit alors Cruise arriver au cinéma et poser devant les caméras devant une affiche du film. Des stars comme John David Washington et Robert Pattinson peuvent également être admirées dans le film. Le tournage du blockbuster Paramount Pictures a eu lieu à Venise, en Italie, mais a dû être arrêté en raison de la pandémie COVID-19. “Super film. Grand écran. J’ai adoré », commente la mégastar sur le clip sur Twitter.

“Tenet”: la nouvelle méga-production de Nolan

«Tenet» du réalisateur britannique visionnaire Christopher Nolan ouvre également dans les cinémas locaux le 27 août. La sortie au cinéma avait été reportée à plusieurs reprises.

Le joueur de 50 ans s’est fait un nom avec des œuvres cinématographiques impressionnantes et largement acclamées telles que «The Dark Knight» ou «Interstellar». Maintenant, il envoie son personnage principal dans une mission de sauvetage mondiale mouvementée dans son travail d’espionnage le plus récent, estimé à 200 millions de dollars. Le protagoniste est principalement équipé d’une arme assez peu spectaculaire: le mot éponyme. Jouer: Robert Pattinson, John David Washington et d’autres.

(Bang / dpa)