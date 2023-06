Tom Cruise a refusé de donner un coup de pied à Pom Klementieff pour de vrai sur Mission: Impossible 7 Set – Malgré son insistance

Paramount Pictures via EW

Alors que Tom Croisière est prêt à risquer sa propre sécurité en effectuant toutes sortes de cascades défiant la mort pour ses films, nuire à une co-star est une ligne qu’il n’est pas prêt à franchir. Dans la suite à venir Mission impossible – Dead Reckoning, première partieEthan Hunt de Cruise est confronté à un nouvel adversaire incarné par Pom Klementieff. Les choses deviennent physiques entre les personnages, impliquant évidemment un coup de pied dans le ventre à un moment donné. Mais alors que Klementieff a pratiquement supplié Cruise de lui donner un coup de pied légitime pour améliorer l’apparence de leur scène, sa demande a été fermement rejetée.

« Je n’arrêtais pas de lui dire de me donner un coup de pied ici », a déclaré Klementieff à Entertainment Weekly, pointant son ventre. « Je serrais les abdominaux. [I said], ‘Vous pouvez juste y aller.’ Il était comme ‘Non, non, non, non, non.’ J’étais comme, ‘Mais ça va m’aider!’ Mais il ne le ferait pas. »

Le nom de Klementieff dans le film est Paris, et elle sert de partenaire dans le crime pour Gabriel, un autre nouveau méchant joué par Esai Morales. Le gardiens de la Galaxie star dit que le nom de Paris vient du Grand Paris, le personnage joué par Leonard Nimoy dans l’original Mission impossible Émission de télévision.

« Quand Christopher McQuarrie m’a choisi pour le rôle, il ne savait pas quel nom porterait le personnage », explique Klementieff. « C’était cool de m’appeler Paris, moi venant de France, et puis ils ont décidé que je parlerais français parce que je parle français dans la vraie vie. »

Sur ce qui est différent à propos de Paris par rapport aux autres femmes de la franchise, Klementieff a ajouté : « Elle est très différente en termes de style de toutes les autres actrices de la Mission impossible la franchise. Elle a un côté un peu plus punk et elle s’en fout complètement. Alors c’était cool. »

Ethan Hunt fait face à de nouveaux ennemis dans Dead Reckoning Part One

Lors du casting de nouveaux méchants pour Ethan Hunt, McQuarrie savait qu’il devait aller avec Klementieff après l’avoir vue incarner Mantis dans le second gardiens de la Galaxie film. Il a en outre décrit Paris comme « un élément très, très, très chaotique dans l’histoire. Peu importe à quel point elle est en arrière-plan, vous allez la regarder à tout moment et vous demander ce qu’elle va faire. . »

« [Paris] détruit tout sur son passage », ajoute Klementieff. « C’est une rebelle, c’est une tueuse, elle est extrêmement douée et assez solitaire aussi. »

McQuarrie a écrit le scénario de la suite avec Erik Jendresen. Outre Cruise et Klementieff, les autres stars du film incluent Esai Morales, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby et Henry Czerny.

Mission : Impossible – À l’estime, première partie sortira dans les salles de cinéma le 12 juillet. L’histoire se poursuivra avec la sortie de Mission : Impossible – À l’estime, deuxième partie qui sortira l’année prochaine le 28 juin 2024. McQuarrie a également annoncé que la franchise se poursuivrait après la sortie de ce film, de sorte que les missions impossibles ne sont pas encore terminées pour Ethan Hunt.