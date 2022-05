Tom Cruise a failli ne pas jouer dans Top Gun : Maverick

Il a déclaré au point de vente: « Alors j’ai lu le script, j’ai eu quelques idées et Jerry a aimé ces idées. Il a dit: « Tu sais quoi, tu dois aller présenter ça directement à Tom ».

« J’avais 30 minutes pour le faire. Et à la fin du pitch, il a décroché le téléphone, il a appelé le responsable de Paramount Pictures et lui a dit : « On va faire un autre Pistolet supérieur‘.