Tom Clancy’s Without Remorse se sent comme s’il manquait quelque chose (Critique)

Le nouveau film d’action de Michael B.Jordan, Sans remords, arrive sur Prime Video cette semaine, apportant plus d’intrigues à Tom Clancy dans votre maison … Voici notre critique.

Il est temps de replonger dans le monde politiquement chargé de Tom Clancy en Sans remords. Basé sur les livres de l’auteur et situé dans le monde de Jack RyanLes aventures d ‘, Without Remorse met l’ accent sur l ‘élite Navy Seal John Kelly. Après qu’une mission en Syrie pour sauver un agent capturé de la CIA ne se déroule pas exactement comme prévu, Kelly et son équipe rentrent chez eux pour des R&R bien nécessaires.

Réalisé par: Stefano Sollima

Écrit par: Taylor Sheridan et Will Staples

Mettant en vedette: Michael B.Jordan, Jodie Turner-Smith, Guy Pearce, Jamie Bell

Date de sortie: 30 avril 2021 sur Amazon Prime Video

Regardant la retraite de l’armée et un premier enfant sur le chemin, Kelly a hâte de mettre la vie de l’uber-badass derrière lui. Lorsqu’un groupe d’agents russes commence à éliminer les membres de son équipe, il semble que les représailles pour la mission précédente le frappent chez lui. Lorsque les Russes ne parviennent pas à le faire sortir, mais finissent par assassiner sa femme et son enfant à naître, les prochaines étapes de Kelly deviennent profondément personnelles. Alors même que les choses semblent se mettre en place, lui permettant de se venger, une conspiration plus importante est découverte, qui pourrait plonger les États-Unis dans la guerre …

Cela ressemble à peu près à ce que vous attendez d’une histoire de Tom Clancy, non? Parce qu’il y a des rebondissements qui se produisent, je vais laisser les détails de l’histoire là-dessus. Qu’il suffise de dire que cela apporte à peu près tous les éléments auxquels vous vous attendez avec le jabber technique, le discours militaire, le backstabbing politique, et plus encore.

Cela dit, et comme vous l’avez probablement compris dans les bandes-annonces du film, Sans remords a certainement une inclinaison plus d’action pour tout. John Kelly est établi pour être l’un des meilleurs des meilleurs, et les coups de pied de cul qu’il distribue dans le film font un excellent travail pour le montrer. Dans l’ensemble, cela ressemble plus à un film d’action de vengeance (presque dans la veine des divers projets de Liam Neeson au cours de la dernière décennie) qu’à ce à quoi nous sommes normalement habitués dans ces films.

Ne vous méprenez pas, il y a eu beaucoup d’action dans divers films de Tom Clancy, mais ils ressemblaient davantage à des thrillers, la tension venant de plus que de coups de poing / de balles. Ici, c’est grandiose, exagéré, et absolument induisant de la «merde sacrée».

Michael B.Jordan joue bien le rôle, apportant une grande physicalité au rôle tout en nous donnant un ancrage émotionnel aux bons endroits. Le problème, cependant, est que le script ne donne pas vraiment le temps à son personnage de faire autre chose que de fouetter le cul et d’avoir l’air cool. Les éléments de conspiration sont intéressants, mais ne se sentent guère plus qu’une toile de fond pour l’action. Ma petite amie et moi avons pu comprendre la «torsion» bien avant qu’elle ne se produise, ce qui en dit long étant donné que la durée de tournage du film est sacrément courte.

En moins de deux heures, Sans remords établit un rythme fulgurant qui laisse peu de temps pour l’exposition. Mis à part les moments initiaux du personnage, principalement mis là-dedans pour donner plus de punch à l’élément de vengeance, le film plonge directement d’un moment à l’autre. Il y a des éclairs de battements de personnages authentiques, en particulier entre Kelly de Jordan et son commandant Karen Greer (Jodie Turner-Smith), mais il n’y a pas le temps de vraiment les traiter en tant que public. Il y a une histoire / parenté profonde implicite entre eux, mais les scènes se sentent plus déterminées à vous en parler plutôt qu’à montrer la profondeur.

Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, et je ne peux honnêtement pas penser à une seule fois où je me suis ennuyé pendant le film. Même sans que le scénario ne leur laisse beaucoup de temps, le charisme / talent naturel entre les acteurs rend ces moments divertissants même lorsqu’ils ne sont pas particulièrement éclairants. C’est toujours un film amusant à regarder, mais au moment où le générique est arrivé, il n’y avait pas grand-chose à regarder en arrière et à parler.

Il y a très clairement une configuration pour une suite (vraisemblablement arc-en-ciel six) ou même toute une franchise construite autour du personnage de Michael B.Jordan. À certains égards, Without Remorse a le sentiment de regarder un épisode pilote d’une série. Une grande partie de l’histoire donne l’impression d’établir des scénarios / personnages dans lesquels plonger plus loin, sans le faire réellement. Le résultat est un film toujours divertissant, mais qui ne semble pas complet.