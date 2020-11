Tom Brady se moque du manque de talent de Charles Barkley au golf

Le swing de golf de Charles Barkley pourrait encore demander beaucoup de travail.

Charles Barkley a été régulièrement torréfié au fil des ans grâce à son swing de golf qui laisse beaucoup à désirer. En règle générale, Barkley retournera avec le club, puis avant d’entrer en contact avec le ballon, il s’étouffe puis le frappe. Il a depuis réussi à corriger ce manque de technique bien qu’il y ait encore des moments où il fait des coups qui vous laissent juste secouer la tête de dégoût. Eh bien, c’est exactement ce qui s’est passé aujourd’hui lorsque Barkley a été jumelé avec Phil Mickelson dans « The Match » 3 qui a été joué contre des gens comme Steph Curry et Peyton Manning. En fin de compte, Barkley et Mickelson ont gagné même si ce n’était pas sans quelques tirs horribles. Par exemple, le clip ci-dessous dans lequel Barkley jette la balle large à droite. En fait, le coup a attiré l’attention de Tom Brady qui a appelé Barkley, en disant: « C’est horrible Chuck. » La critique de Brady n’est pas trop déplacée étant donné qu’il a pris part au tout premier « The Match » qui avait également des goûts de Tiger Woods. De plus, il ne faut pas un expert du golf pour comprendre que vous ne voulez pas faire ce que Barkley a fait. Quoi qu’il en soit, il a remporté le tournoi, ce qui signifie que c’est Chuck qui obtient finalement le dernier rire convoité. Christian Petersen / pour The Match