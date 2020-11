Tom Brady et Bruce Arians se disputaient dans les coulisses

Le temps de Tom Brady à Tampa Bay a été rempli de hauts et de bas.

Tom Brady est de loin le joueur le plus accompli de l’histoire de la NFL, car il a six titres du Super Bowl à son actif, tout en fournissant des statistiques incroyables pour tout confirmer. Brady est en territoire inconnu cette saison alors qu’il joue pour les Buccaneers de Tampa Bay, au lieu des Patriots de la Nouvelle-Angleterre avec lesquels il a passé toute sa carrière, jusqu’en 2020. Jusqu’à présent, l’équipe a une fiche de 7-4 et bien que Brady ait parfois l’air super, il y a aussi eu des matchs où il semble jouer comme un joueur de 43 ans. Cela était évident lundi soir alors que son équipe avait perdu contre les Rams de Los Angeles. Maintenant, selon Dan Graziano d’ESPN, il y a une certaine tension entre Brady et son entraîneur-chef Bruce Arians. « Il y a beaucoup de théories, de toute évidence, il était censé fonctionner mieux que cela, mais l’une d’entre elles est qu’il y a une vraie tension », a déclaré Graziano. «Bruce Arians et Tom Brady viennent de se rencontrer, d’accord, c’est presque comme si les Ariens regardaient une sorte de héros d’action de star de cinéma, puis l’ont rencontré en personne et ont dit: ‘Je pensais que vous seriez plus grand.’ […] «Donc, si vous êtes des Ariens, vous regardez, vous dites: ‘C’est ce que vous vouliez, nous vous avons tout ce que vous avez demandé, pourquoi ne livrez-vous pas, pourquoi cela ne ressemble-t-il pas à la pratique. ‘ Et je pense que vous voyez une certaine frustration remonter à la surface. Il était toujours acquis que Brady devrait faire face à des douleurs de croissance en tant que membre de cette équipe des Buccaneers, alors peut-être que les reportages de Graziano ne devraient pas être une surprise. Quoi qu’il en soit, il est clair que cette équipe a beaucoup de travail à faire en ce moment.