Tom Beck brille en tant que personne handicapée mentale

L’acteur Tom Beck, “Alarm for Cobra 11”, montre une nouvelle facette de lui-même. Il a le rôle masculin principal dans le film télévisé “An Alpine Hut for Two”.

Incarner une personne handicapée mentale était tout sauf facile pour l’acteur Tom Beck. “Le défi de ce rôle était une ligne fine pour moi”, a déclaré le joueur de 42 ans à propos de son rôle principal dans le téléfilm “Une cabane alpine pour deux” (samedi, 20h15, Das Erste).

“Une facette complètement différente”

«Dans tous les cas, il fallait éviter de glisser dans un cliché. Pour moi, ce rôle signifie montrer une facette complètement différente de moi-même et surprendre le public, qui ne s’attendrait pas forcément à ce que je sois dans le sujet le plus sérieux », a déclaré l’acteur (« Alarm for Cobra 11 – The Autobahn Police ») de l’agence de presse dpa .

Beck est heureux de pouvoir à nouveau se tenir devant la caméra après la période Corona. En automne, le tournage de la deuxième saison de la sitcom RTL “Sister, Sister – Here you are right!”

Tom Beck a bien traversé la pandémie

Dans sa vie privée, il a traversé la crise “étonnamment bien”, a déclaré Beck. Lui et sa collègue Chryssanthi Kavazi («Bons moments, mauvais moments») sont en couple depuis 2015 et sont mariés depuis 2018, leur fils est né en novembre 2019. Le joueur de 42 ans a ensuite pris consciemment une pause bébé, puis la pause corona est arrivée. «Jusqu’à présent, cela ne m’a affecté ni moi ni ma famille. Je sais déjà qu’une petite famille signifie encore plus de prudence – d’autant plus que ce virus sera probablement avec nous pendant longtemps. “

“Une cabane alpine pour deux”

Une histoire d’amour inhabituelle raconte “Une cabane alpine pour deux”: Deux personnes handicapées mentales attendent une progéniture. Alors que l’heureux couple – joué par Tom Beck et Anna Drexler – attend avec impatience le bonheur de leur famille, l’environnement leur rend la tâche difficile. Vos proches et conseillers ne sont pas seulement concernés par la question de savoir s’ils pourront assumer leur responsabilité, mais aussi par leurs intérêts personnels.

Le scénariste Benedikt Röskau célèbre également ses débuts en tant que réalisateur avec cette comédie à la mise en scène émouvante, de premier ordre avec Annette Frier, Martin Brambach, Gabriel Raab et Felix Hellmann dans les seconds rôles.

C’est de ça qu’il s’agit

Le fermier de montagne Leonhard (Tom Beck), qui vit seul, est assis sur une veine d’or sans s’en rendre compte: une source souterraine alimente son alpage avec une eau curative unique qui peut être très bien commercialisée. Leonhard, qui est resté mentalement au même niveau qu’un enfant, n’est pas comme ça avec les affaires. Le Bavarois de naissance veut enfin trouver la femme pour la vie! Bien sûr, elle doit aimer non seulement lui, mais aussi ses animaux. Quand Leonhard tombe amoureux de la vacancière Beate (Anna Drexler), qui – comme lui – vit en toute impartialité avec sa déficience intellectuelle, il n’y a aucun doute pour lui: avec sa confiance en soi et sa bonne humeur rhénane, elle est la bonne pour la vie!

Le fait que Beate soit déjà enceinte après la première nuit d’amour accélère les événements en faveur de Leonhard. Les parents battus Hanna (Anette Frier) et Christian Spengler (Martin Brambach) craignent que leur fille ne soit pas à la hauteur de la responsabilité.

La belle-soeur bestiale de Leonhard Franziska (Mara Widmann) et le maire Gregor Obermaier (Felix Hellmann), qui ont déjà de grands projets pour la source de Leonhard, tentent également d’influencer les futurs parents. Anton Gruber (Gabriel Raab), qui se soucie vraiment de son cousin Leonhard, se place entre les deux fronts. Leonhard s’aperçoit bientôt qu’il doit enfin trouver le courage de se faire confiance et bien sûr aussi dans le bonheur de la famille avec Beate.

