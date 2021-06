tokyo revengers episode 11 date de sortie – retards et dernières mises à jour !

Higehiro grimpe dans les charts en termes de popularité dans l’industrie de l’anime. Le dernier chapitre du manga est sorti récemment et je dois dire que je n’ai pas été déçu. Une fin quelque peu prévisible de la manière la plus imprévisible. Inutile de dire que lorsque la série sera renouvelée pour d’autres saisons, sa base de fans augmentera considérablement en raison de la quantité de services de fans qu’elle propose.

La série animée approche de la fin de la saison et voici tout ce que vous devez savoir sur l'épisode 11 de Higehiro.

L’épisode 11 de Higehiro a-t-il été retardé?

Mon Dieu… Je savais que ce serait un spectacle dramatique, mais je ne m’attendais pas à ce qu’il soit aussi lourd… Cela faisait un moment qu’un drame, et encore moins n’importe quel genre de spectacle, m’avait fait tourner l’estomac et mon cœur lourd tout à fait comme ça… #higehiro pic.twitter.com/4PpjcGYPse — [email protected]趣味おおすぎ!!! (@ChuaCarbonara) 6 juin 2021

Non, pour l’instant, il n’y a pas de mises à jour officielles concernant les retards soudains dans la date/l’heure de diffusion de la série animée. Habituellement, les dessins animés télévisés ne subissent pas de retards majeurs car ils sont très ponctuels et la plupart du travail est effectué avant la semaine de sortie.

Date de sortie de l’épisode 11 de Higehiro

La date de sortie de l’épisode 11 de Higehiro a été confirmée comme étant le 14 juin 2021. Alors que la série progresse vers sa finale de saison, les fans vont se régaler. L’épisode final qui est l’épisode 13 aura une finale à couper le souffle qui apaisera l’esprit de tout le monde et voudra qu’ils demandent une autre saison.

Regardez Higehiro en ligne !

Les téléspectateurs en dehors du Japon peuvent regarder tous les derniers épisodes de Highiro, y compris Higehiro Episode 11 sur Crunchyroll au plus tôt. C’est la meilleure plate-forme officielle pour regarder la série car d’autres joueurs tels que Hulu, Netflix et Funimation n’ont pas encore diffusé la série. Nous vous recommandons fortement d’utiliser les plateformes officielles pour regarder des anime car cela aide le créateur et le studio.

À propos de l'anime Higehiro

L’histoire commence quand un homme-salaire d’âge mûr typique du Japon dans la vingtaine boit en rentrant chez lui et il tombe sur cette adolescente assise dans la rue. Elle lui demande de l’aide car elle n’a pas d’endroit où dormir, alors elle lui fait une offre qu’il ne peut pas refuser. C’est qu’il peut la faire si elle peut dormir chez lui, mais il la laisse passer la nuit sans rien faire. C’est ainsi que commence cette histoire étrange et drôle, mais l’intrigue globale a un sens plus profond.