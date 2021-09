Tokyo Revengers Chapitre 223 – Draken sur le point de mourir !!!

L’intrigue des Tokyo Revengers a toujours été folle. La mort est souvent attendue et les situations deviennent irréversibles lorsqu’elle se produit dans le passé. Dans les chapitres récents, la vie d’un des personnages principaux est en danger. Ce n’est autre que Draken.

La mort de Draken est mentionnée pour la première fois dans le chapitre 223 de Tokyo Revengers, lorsque Draken révèle qu’il a été abattu de trois balles au cours de la bataille avec les hommes qui avaient l’intention d’assassiner Takemichi. Les assassins de Tokyo sont entrés dans une nouvelle ère de BRAHMAN contre trois divinités, qui commencera sous peu.

Résumé du chapitre 222 des Revengeurs de Tokyo

Takemichi et Senju voulaient quitter le parc d’attractions dans le dernier chapitre des Tokyo Revengers, et Takemichi a été choqué lorsque Draken a commencé à lui dire de s’occuper de Mikey. Draken est allongé sur le dos tandis que la pluie continue de tomber fortement. Takemichi remarque que le ton de la voix de Draken a changé et se demande ce qui se passe.

Spoiler chapitre 221 de Tokyo Revengers

Spoiler chapitre 222 de Tokyo Revengers

Théorie des Revengers de Tokyo Il est possible que Draken ne meure pas et soit juste tombé dans le coma après s’être fait tirer dessus pic.twitter.com/y7CZV7YLJQ – . (@hssense) 13 septembre 2021

« Give Back » est le titre du chapitre. Takemichi observe Draken allongé dans une mare de sang et fond en larmes. Draken exprime son mécontentement avec ses mains et le ciel changeant. Takemichi a assuré à Draken qu’il avait appelé une ambulance et que Senju était en route pour les aider. Il jure de le sauver, mais Draken l’informe qu’il est en train de mourir. Sur la photo, Draken a trois trous de balle dans son corps, et Takemichi lui dit d’arrêter en disant qu’il va mourir. Pendant le combat avec les punks, Draken utilise son corps comme bouclier et absorbe trois balles tout en défendant Takemichi.

SPOILERS TOKYO REVENGERS CHAPITRE 222 Drake est grièvement blessé, Senju est allé chercher une ambulance. Pendant ce temps, Draken dit à Takemichi qu’il ne devrait pas se blâmer pour quoi que ce soit. Il a pris cette décision et il confie à Mikey. Cela dit aussi combien elle l’aime. pic.twitter.com/DpGvUMNYtd – Ely (@Berelaine_) 14 septembre 2021

Date de sortie du chapitre 223 de Tokyo Revengers

Aucun retard n’a été signalé dans la date de sortie. Dans ce cas, le chapitre 223 de Tokyo Revengers sortira le 16 juin 2021. Cependant, s’il y a d’autres changements, cela sera reflété ici.

Où lire le manga Toko Revengers ?

Le manga Tokyo Revengers est officiellement disponible à Kodansha. Mais un abonnement est nécessaire pour lire le manga. Cependant, la traduction anglaise est trouvée peu de temps après sa sortie au Japon.

À propos des Revengers de Tokyo

Tokyo Manji Revengers est l’une des séries de mangas primées de Kodansha. Takemichi se retrouve dans un avenir qu’il n’aurait jamais pu imaginer. Un avenir dans lequel il a peu accompli, a perdu son amour de lycée et n’a aucune raison de vivre. Cependant, il a la possibilité de rattraper ses erreurs du passé.

Le manga a beaucoup progressé depuis que Takemichi et ses amis ont été tabassés par des membres de l’organisation manji de Tokyo. À partir de là, le groupe a progressé au point où chacun a un rôle à jouer. Le manga a déjà commencé le dernier arc, qui est le combat final qui mettra fin à tout. Takemichi, en revanche, ne veut pas que Mickey supporte les conséquences de ses déclarations précédentes.

Il s’agit du chapitre 210 de Tokyo Manji Revengers. Jusqu’à la sortie du prochain chapitre, restez à l’écoute de 45Secondes.fr.