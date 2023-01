Tokyo Revengers : à quelle heure et comment voir le chapitre 4 de la deuxième saison

Animé

Un nouvel épisode de Tokyo Revengers arrive, où l’histoire continue et les personnages entrent dans des moments culminants. Ici, nous vous dirons où le voir et son horaire.

© Distribution de la plate-forme DisneyTokyo Revengers : à quelle heure et comment voir le chapitre 4 de la deuxième saison.

Après plus de deux ans d’attente, les fans de Vengeurs de Tokyo Ils profitent de leur deuxième saison de la série animée. Il s’agit de l’adaptation à l’écran du manga écrit et illustré par Ken Wakui qui est revenu le 7 janvier. Sa prémisse se poursuivra avec le quatrième épisode et ici nous vous dirons tout pour que vous puissiez le voir.

L’intrigue centrale tourne autour de Takemichi Hanagaki, un homme de 26 ans sans grands objectifs dans sa vie, qui découvre que son ex-petite amie de l’adolescence, Hinata, et son frère Naoto, ont été tués par le Tokyo Manji. Lorsqu’il est poussé sur une voie ferrée, il voyage dans le temps jusqu’à il y a exactement 12 ans, en 2005. Là, il retourne à son lycée et mentionne à Naoto que Hinata va mourir, créant un paradoxe temporel dans lequel Naoto est maintenant un détective. . Avec Takemichi, ils découvrent qu’ils peuvent voyager 12 ans dans le passé et décider de changer l’avenir pour sauver leurs proches.

Le premier épisode a été vu via le service de streaming Crunchyroll, mais il a été retiré et a provoqué un malaise chez une partie des abonnés. Cependant, on a immédiatement su que The Walt Disney Company maintenait un partenariat avec Kodansha pour coproduire et distribuer des séries basées sur le manga de cet éditeur et Tokyo Revengers faisait partie de l’accord.

+ À quelle heure et comment regarder l’épisode 4 de Tokyo Revengers 2

Le quatrième chapitre de Vengeurs de Tokyo Il sera présenté en première ce samedi 28 janvier et peut être vu sur la plateforme Star+ en Amérique latine ou sur Disney+ en Espagne.. sera de 12h00 du Mexique, du Nicaragua et du Costa Rica ; à 13h00 depuis la Colombie, le Pérou et l’Equateur ; 14h00 au Venezuela, en Bolivie et à Porto Rico ; 15h00 en Argentine, au Brésil et au Chili ; et 19h00 en Espagne.

Synopsis de l’épisode 4 de la saison 2 de Tokyo Revengers : « En échange d’avoir aidé Takemichi, Hakkai a promis à Daiju qu’il abandonnerait la croix gammée orientale et rejoindrait Kokuryu. Cependant, Takashi Mitsuya, le capitaine de Squad 2 qui connaît Hakkai depuis qu’il est enfant, ne permet pas à Hakkai, le vice-capitaine , s’arrête et dit qu’il va voir Daiju Sachant que Hakkai rejoignant le Dragon Noir le conduirait au pire avenir possible, où la croix gammée orientale deviendrait maléfique, Takemichi et son partenaire Chifuyu l’ont accompagné à Mitsuya, mais… «

