Tokio Hotel prévoit un redémarrage: cela commence en octobre!

Bill et Tom Kaulitz, avec leurs camarades de groupe “Tokio Hotel” Georg Listing et Gustav Schäfer, ont célébré le 15e anniversaire de leur première chanson à succès “Durch den Monsun” à la mi-août.

Mais quand y a-t-il quelque chose de nouveau en termes de plans musicaux?

“Beaucoup de choses avec Tokio Hotel et par moi-même”

Frontman Bill a finalement donné la réponse dans une interview avec «UDiscover»: «Nous combinons maintenant beaucoup. Il y a des milliers de plans secrets que je n’ai pas encore le droit de révéler, mais à partir d’octobre nous recommencerons vraiment avec beaucoup de projets ».

En outre, le chanteur a également révélé que non seulement beaucoup de nouvelles choses peuvent être attendues du groupe, mais aussi de lui en tant qu’artiste solo. “Il y a beaucoup de choses avec Tokio Hotel, mais aussi beaucoup de choses que je fais seul.”

Une tournée est également prévue

La pandémie corona a en fait fait du bien au groupe. L’Américain par choix a expliqué: «Nous avons tellement bricolé en même temps pendant la période Corona que tout se concentre maintenant. Nous sommes de retour en studio aussi et il y a de la nouvelle musique. Une tournée est également prévue, mais bien sûr pas cette année ».

Kaulitz and Co. profiterait de ces 15 années pour «recommencer».

Tournée mondiale et album bientôt

Dans une discussion en direct sur Spotify avec les fans, le frère de Tom a récemment annoncé qu’une tournée en Europe et sur d’autres continents était prévue pour l’année prochaine et que le nouvel album serait “bientôt”. “

C’est impressionnant et fascinant de voir le parcours réussi que le groupe de Magdebourg a réalisé ces dernières années. Mais comme Bill l’a révélé, il leur a fallu un certain temps pour trouver leur propre style artistique. «C’est quelque chose que vous devez développer au cours de votre carrière. Un millier de personnes veulent avoir leur mot à dire très rapidement. Vous avez des producteurs et des auteurs-compositeurs qui vous donnent souvent le sentiment que votre propre matériel n’est pas assez bon, ils veulent tous s’impliquer dans vos projets ».

L’insécurité et les mauvaises personnes

Donc, les gars n’étaient pas sûrs aussi, c’est difficile à croire quand on regarde les quatre hommes confiants et élégants aujourd’hui – y compris, bien sûr, Bill et Tom en particulier. Cette dernière est même mariée à Heidi Klum aujourd’hui.

«Quand nous étions plus jeunes, je pensais que tout était méga. Ensuite, quand il y a une carrière et que vous avez des choses à perdre, vous développez des peurs et vous perdez confiance. Il faut miser sur les succès, il y a aussi une pression derrière. Ensuite, vous laissez entrer d’autres personnes et parfois les mauvaises personnes. Vous devez développer à nouveau la confiance en soi à un moment donné. Pour nous, c’était aussi le processus de vieillir, que nous disions que nous allions au studio tout seuls et que seuls quatre d’entre nous le referaient ».

