Toit solaire de Tesla en Europe: Elon Musk prédit son arrivée d’ici la fin de cette année

Tesla Solar Roof est le toit solaire Tesla qui remplace les tuiles du toit d'une maison par des tuiles solaires capables de produire de l'énergie pour maintenir toute la maison en marche. Bien qu'il soit sorti il ​​y a quatre ans, sa sortie est encore limitée. Ça oui, il pourrait bientôt également atteindre les pays européens.





Le lancement du toit solaire Tesla a été entravée par différents problèmes que l’entreprise a rencontrés avec lui. La résistance des tuiles, la capacité de production ou le coût de celles-ci étaient des facteurs pertinents pour déterminer si le toit était viable ou non. Cependant, en 2019 de Tesla, ils ont présenté la troisième génération qui a augmenté la résistance du produit et surtout réduit le coût.

En Europe et au Canada d’ici la fin de l’année

En réponse aux utilisateurs de Twitter, Elon Musk a abandonné l’idée que le toit solaire arrivera au Canada et en Europe plus tard cette année. Interrogé sur le Canada Indien que « d’ici la fin de cette année », tandis que pour l’Europe la réponse il a été « j’espère plus tard cette année ». Il ne semble pas y avoir autant de sécurité de son arrivée sur le vieux continent dès son arrivée au Canada.

Les principales difficultés rencontrées par Tesla pour développer le marché du toit solaire Tesla sont ses capacité de production ou d’installation. La gigafactory de New York est en charge de la fabrication de ces tuiles solaires et donc tout dépend de la quantité qu’elles peuvent produire pour répondre à la demande. D’autre part, Tesla engage ses propres installateurs connaissant le produit et qualifiés. Et actuellement, il n’en a pas assez pour toute la demande.

Actuellement le Tesla Solar Proof n’est vendu qu’aux États-Unis. Bien que le passage à un toit ouvrant Tesla puisse sembler une bonne et prometteuse idée, il y a beaucoup plus de choses à considérer. Les incitations de chaque pays, les heures de clarté de chaque lieu ou la viabilité de l’investissement lui-même doivent être pris en compte. Par conséquent, cela peut devenir une erreur financière.

Via | Electrek