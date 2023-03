Toi, saison 4 – partie 2 : aurez-vous de nouveaux personnages dans les prochains épisodes ?

Netflix

Les nouveaux chapitres de You arrivent sur Netflix, mais nous vous apportons d’abord les dernières nouvelles sur son casting. Des membres sont-ils ajoutés au casting de la série ?

©NetflixToi, saison 4 – partie 2 : aurez-vous de nouveaux personnages dans les prochains épisodes ?

La quatrième saison de toi C’était l’un des retours les plus remarquables du service de streaming Netflix jusqu’à présent en 2023, mais les fans ont encore plus à voir avec la deuxième partie qui arrivera le 9 mars. Il s’agit d’une nouvelle fournée d’épisodes, qui poursuivra l’histoire de Joe Goldberg et quelques surprises sont à prévoir. Ensuite, nous vous dirons tout sur son casting et s’il y a des ajouts.

« Después de adoptar una nueva identidad, Joe tratará de hacer su vida en Londres (Inglaterra) como profesor de universitarios ricos. Aunque, sentirá que alguien lo persigue y una serie de asesinatos suceden a su alrededor. Además, parece tener una nueva víctima a la vue »mentionnait un premier synopsis.

+Y a-t-il de nouveaux personnages dans You 4, Part 2 ?

Dans les chapitres suivants de toi Il y aura des changements au niveau de son casting, principalement dus aux meurtres : Malcolm (Stephen Hagan), Simon (Aidan Cheng), Gemma (Eve Austin) et Vic (Sean Pertwee) ne reviendront pas. D’autre part, le protagoniste a retrouvé Marienne Bellamy (Tati Gabrielle), mais l’a laissée s’échapper indemne et a peut-être un retour.

Bien qu’ils n’aient pas annoncé de nouveaux membres, il a été confirmé que Victoria Pedretti aura une nouvelle participation en tant qu’Amour. Le casting de la deuxième partie du quatrième volet est composé de Penn Badgley (Joe Goldberg) charlotte ritchie (Kate) Ed Spelers (Rhys Montrose) Tilly Gardien (Dame Phoebe) Luc Gage (Adam), Amy Leigh Hickman (Nadia) et Ben Wiggins (Roald).

Dans la partie 2, Joe doit comprendre ce que cela signifie pour lui que le tueur inattendu soit Rhys. Dans une interview, l’acteur Penn Badgley avance: « C’est un soulagement que ce ne soit pas lui qui fasse ça, mais il déclenche aussi quel que soit son déclencheur. Quel que soit le déclencheur, cette chose profonde, c’est à un niveau presque explosif tout le temps. Il suscite tranquillement beaucoup de colère, ce qui est comme un bain pour moi en ce moment ».

