Tohu est un jeu d’aventure mignon et dessiné à la main qui pointe et clique sur PS4 ce mois-ci

Nous aimons de temps en temps un jeu d’aventure point n ‘click traditionnel, et Tohu ressemble à un autre exemple charmant du genre. Jouant en tant que petite fille et son homologue robotique, ce titre en 2D vous fera explorer un monde étrange habité par des poissons de la taille d’une planète, résolvant des énigmes époustouflantes et élucidant le mystère.

La nouvelle bande-annonce ci-dessus nous fournit une date de sortie sur PlayStation 4 – le 28 janvier 2021 – mais ne donne pas grand-chose pour expliquer le jeu lui-même. C’est une jolie animation, mais si vous voulez en savoir plus, voici une deuxième vidéo qui décrit le gameplay.

Il semble que ce sera un peu bizarre, mais nous sommes d’accord avec ça. Tohu n’est qu’à quelques semaines. Qu’est-ce que vous en faites? Allez-vous mettre votre cerveau à l’épreuve? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.