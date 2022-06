Toho lance un dessin animé Godzilla jamais sorti auparavant sur YouTube

Les fans de Godzilla ont de quoi se réjouir. Toho International Inc. a annoncé plus tôt dans la journée qu’il sortira la saison 2 des années 70. Godzilla série animée le 6 juin ! Il rejoindra la première saison de l’émission, qui est déjà gratuite sur la chaîne YouTube officielle de Godzilla !

Godzilla était un dessin animé Hanna-Barbera produit en association avec Henry G. Saperstein, qui a supervisé la distribution américaine de longs métrages Toho notables tels que Invasion of the Astro-Monster. Godzilla suivi une équipe de scientifiques sur le navire de recherche connu sous le nom de Calicot, dirigé par le capitaine Carl Majors (Jeff David). L’équipage est composé du Dr Quinn Darien ( Brenda Thompson ), de son neveu Pet Darien ( Al Eisenmann ) et de Brock Borden ( Hilly Hicks ).

L’équipage est accompagné de Godzooky (Don Messick), le neveu de Godzilla qui n’a pas encore compris comment être un vrai kaiju. Chaque fois que le groupe rencontrait des problèmes, en particulier s’il s’agissait d’un monstre attaquant, il pouvait faire appel à Godzilla avec une technologie spéciale ou demander à Godzooky d’appeler à l’aide. Évidemment, il y a quelques changements notables pour le roi des monstres, son souffle atomique caractéristique a été remplacé par un feu de dragon régulier, et il peut désormais tirer des lasers hors de ses yeux.

Godzilla créée en 1978 dans le cadre de Heure de puissance de Godzilla où le grand gars lui-même était jumelé avec Jana de la jungle. 13 épisodes ont été commandés pour la production, mais l’émission a fini par être un succès suffisant pour justifier une deuxième saison qui comprenait également 13 épisodes. Godzilla s’est retrouvé diffusé dans divers packages au fil des ans, où il a été jumelé avec des goûts de Johnny Quête, Les Super Globetrotters et même Phooey de Hong Kong.

Montée des profondeurs…

L’émission étant diffusée le samedi matin, plusieurs changements ont dû être apportés afin de garder Godzilla suffisamment propre pour la diffusion. Joe Barbera a expliqué dans une interview des années 1990 qu’ils devaient être prudents avec la propriété. Cela incluait la suppression de choses qui faisaient de Godzilla, eh bien, Godzilla !

« Le problème avec l’émission était simplement ceci : lorsqu’ils ont commencé à vous dire dans Standards and Practices : « Ne tirez aucune flamme sur qui que ce soit, ne marchez pas sur des bâtiments ou des voitures », puis très vite, ils ont enlevé tout ce qu’il représente. C’est devenu le problème, maintenir un sentiment de Godzilla et en même temps réduire tout ce qu’il faisait. Nous avons réussi à en faire un spectacle équitable. C’était OK. Godzooky a en quelque sorte eu les enfants Aller. »

Malgré la censure, Godzilla a toujours eu une bonne course à la télévision, initiant les enfants de tous âges au monstre emblématique. Alors que les rediffusions seraient diffusées sur des réseaux tels que Boomerang, les médias domestiques étaient un autre obstacle. La première saison est sortie sur DVD en trois volumes distincts au début des années 2000, mais la deuxième saison n’a jamais reçu un tel traitement. C’est ce qui rend cette annonce si spéciale. Pour la toute première fois, les fans pourront revivre les aventures continues de l’équipe de Calico. Bien que ce ne soit pas exactement la même chose qu’une sortie sur DVD, les épisodes sont tous gratuits à regarder encore et encore ! Si vous êtes un fan de Godzilla, c’est un petit régal du passé ! La première partie de l’épisode 1 peut être visionnée ci-dessous, joyeux binging !