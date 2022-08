Todd Waterman est-il le père de Kendall Jenner ? À l’intérieur de la théorie

Les fans de Kardashian ont concocté une théorie selon laquelle l’homme avec qui Kris Jenner a eu une liaison, Todd Waterman, est en fait le vrai père de Kendall Jenner.

Dans un post Reddit, un utilisateur a publié des photos de Waterman et Jenner, soulignant les similitudes entre leurs caractéristiques.

Todd Waterman est-il le père de Kendall Jenner ?

Des rumeurs selon lesquelles le vrai père de Kendall est Todd Waterman circulent depuis des années, malgré les tentatives de Kris de nier avoir trompé le père de Kendall avec l’homme avec qui elle a eu une liaison lors de son premier mariage.

Les fans ont comparé des photos côte à côte de Waterman et Kendall, notant les mêmes « sourcils droits, même bouche et même [skin] coloration. »

Reddit/Jaguar PS/Shutterstock

Ils ont ajouté que puisque Caitlyn avait pris des hormones dans les années 80 dans une tentative de transition, cela aurait pu « affecter sa fertilité » et amener Kris à tomber enceinte de quelqu’un d’autre.

Les utilisateurs ont réagi à la théorie dans la section des commentaires sous le message, certaines personnes soulignant qu’il existe des similitudes entre Waterman et Kendall, tandis que d’autres ont démystifié l’affirmation en affirmant que Kendall ressemble à son père, Caitlyn.

Kris Jenner était en couple avec Todd Waterman lors de son premier mariage.

En 1989, Kris Jenner et Todd Waterman ont commencé leur romance alors que Jenner était encore mariée à Robert Kardashian.

Kris a écrit sur sa liaison avec Waterman dans ses mémoires, l’appelant « Ryan » dans le livre. Après la sortie du livre, cependant, Waterman s’est finalement manifesté et a admis être « Ryan ».

« Il s’appelait Ryan, et il était producteur. Il ressemblait à Rob Lowe. Pendant une seconde, j’ai pensé qu’il était Rob Lowe. Il était si mignon : jeune, cheveux noirs, beau corps. Nous avons commencé à parler », a écrit la maman. dans son livre.

Elle a ajouté que personne ne lui avait prêté autant d’attention « depuis toujours » et qu’elle était amoureuse.

Dans une interview avec le Daily Mail, Waterman a révélé des détails sur sa relation avec Jenner, qui le présenterait comme son petit ami lors de soirées et paierait ses factures avec l’argent de Kardashian.

« Nous avons fait des choses folles. Je me souviens avoir joué au tennis chez elle avec mon ami le footballeur Justin Fashanu », a déclaré Waterman.

« Robert nous regardait jouer. Nous sommes dans l’affaire maintenant et je suis sûr qu’il s’en doutait à ce stade. En fait, il essayait de me déstabiliser. Il criait juste une faute de pied pendant que je servais. »

Il ne fallut pas longtemps avant que Kardashian ne surprenne Jenner et Waterman ensemble, ce qui s’est produit « à trois reprises » et a conduit à la disparition du mariage de Jenner et Kardashian.

Todd Waterman a affirmé que lui et Kris avaient eu une liaison alors qu’elle était avec Caitlyn.

Jenner et Kardashian ont divorcé en 1991, et un mois après son divorce, Jenner a épousé l’olympienne à la retraite Caitlyn. En 1995, Kendall est née, suivie de Kylie deux ans plus tard.

« Nous dormions encore ensemble quand elle a commencé à sortir avec Bruce », a déclaré Waterman en 2014, avant la transition de Caitlyn.

Histoires liées de YourTango :

Waterman est même apparu dans un épisode de « Keeping Up With The Kardashians » mais c’était, semble-t-il, une façon de l’obliger contractuellement à ne plus parler de l’affaire.

Waterman aurait été payé entre 15 000 € et 20 000 € pour apparaître dans l’émission.

« Il est apparu sous prétexte qu’ils mettaient fin à leur relation. Tout le monde – surtout Bruce – ne savait pas qu’elle le bâillonnait », a déclaré une source à l’époque.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram et Twitter.