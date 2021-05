Todd Phillips pourrait co-écrire le script de la suite de « Joker »

Elixirs & Co Animaux Tristes 10ml

Les animaux tristes sont en phase de 'dépression' généralement, cela peut être relié à différentes causes : un abandon ou l'absence d'une personne importante, une séparation ou suite à un décès ? Découvrez la solution efficace pour lutter contre ces états de tristesse et redonner la joie de vivre à vos animaux de compagnie : L'Elixir aux fleurs de Bach. L'Elixir contient des fleurs de Bach qui favorise un comportement plus calme et plus serein : Clématite : aide à retrouver son esprit. Dame-d'onze-heures : Contre balancer le choc. Églantine : Raviver l'intérêt des choses simples. Hélianthème : Pour affronter et surmonter ses peurs. Impatiente : apaiser les nerfs et les souffrances. Saule : aide à accepter et pardonner. Prunus : aide dans la reprise de contrôle de soi.