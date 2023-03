Todd McFarlane taquine plus de A-Listers rejoignant Jamie Foxx dans le redémarrage de Spawn à longue gestation

À ce stade, de nombreux Frayer les fans doutent probablement que le redémarrage à longue gestation verra jamais le jour, mais le créateur Todd Mc Farlane a fourni une autre mise à jour sur le projet. Pendant des années, McFarlane a bricolé le redémarrage, faisant venir à un moment donné Jamie Foxx pour diriger le casting en tant que nouvelle version de Spawn. Le film ne semble pas sortir de l’enfer du développement, mais le succès des adaptations de bandes dessinées notées R au cours des dernières années pourrait aider McFarlane à enfin obtenir l’adaptation plus mature qu’il veut enfin faire. L’année dernière, il a été signalé que le film était de retour sur les rails avec un nouveau scénario en préparation de l’équipe de Scott Silver (Joker), Malcom Spellman (Le faucon et le soldat de l’hiver) et Matt Mixon (Hier C’était Tout).

McFarlane avait prévu de réaliser ce film lui-même pendant un certain temps, mais il est détendu sur cette idée, gardant maintenant un œil sur le bon réalisateur pour apporter le nouveau Frayer vivre. Dans une nouvelle conversation avec ComicBook.com (via ScreenRant), McFarlane a fourni une mise à jour sur le projet, expliquant pourquoi il n’est plus prêt à diriger. Tout d’abord, il a taquiné que Foxx ne serait pas seul avec son statut de star en tant que star de Frayer, comme le dit McFarlane, d’autres grands noms seront bientôt annoncés pour le casting. Comme le dit McFarlane, cela augmentera l’intérêt du studio ainsi que les chances d’obtenir réellement Frayer éclairé en vert.

« Mon plan initial a un peu trébuché. Vous gérez beaucoup de choses, compte tenu d’Hollywood. Rien de tout cela ne devrait être surprenant. Mais, vous commencez à faire venir des gens de la liste A. juste une, mais plusieurs personnes de la liste A. Et ça va continuer à grandir. Vous allez le vendre à un studio, et puis ça va encore grossir. Ce qu’ils ne voudront pas, c’est faire un film bon marché à petit budget avec tous ces grands noms dessus. Ce n’est pas pour cela qu’ils s’inscrivent. Ils ne recherchent pas une grande extravagance. Mais ils ne recherchent pas non plus une horreur à huit millions de dollars budget du film. »





Un réalisateur plus expérimenté dirigera le nouveau spawn

C’est bien beau d’avoir un casting de premier plan, mais cela ne suffira peut-être pas pour obtenir le gros budget Frayer film vendu. McFarlane a poursuivi en expliquant qu’un réalisateur établi serait très probablement recherché par tout studio intéressé, une décision qu’il admet parfaitement comprendre. Comme pour le casting, tout revient au studio pour avoir le plus de confiance possible dans le projet avant de débourser les gros sous que le Frayer le film exigera.

« Ensuite, la chose à propos de laquelle je dois être réaliste, c’est qu’une fois que quelqu’un dit oui, nous prenons tous ces gens et une somme d’argent décente, il y a une chance qu’ils achètent plusieurs films à l’avance. Ils ne voudront pas un réalisateur pour la première fois. C’est la pièce, si j’ai un petit creux en moi, c’est tout. Si je suis le PDG, si je suis pratique à ce sujet, je n’accepterais pas cet accord non plus… Ils vont avoir beaucoup à risque, à cause de l’accord que nous avons conclu avec eux. Ils voudront le récupérer, ils voudront avoir un réalisateur professionnel… Je savais que cela faisait partie de la réalité.

Même s’il n’est pas dans le fauteuil du réalisateur, il est clair que McFarlane sera toujours très impliqué dans le film. Même avec les mises à jour récentes, cependant, McFarlane ne va probablement pas trop exciter les fans jusqu’à ce que le film soit réellement éclairé, car cela ferait suite à des années de rumeurs et de faux départs pour le redémarrage.