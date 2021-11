Todd McFarlane lance la division TV avec les nouvelles séries McFarland et Thumbs

Merci potentiellement en partie à Blumhouse d’avoir siégé à un développement en cours Frayer film depuis plusieurs années, Todd McFarlane a annoncé qu’il lançait sa propre branche de production télévisuelle de sa société sous le nom de McFarlane Films. Non seulement le Frayer créateur annonce la nouvelle branche de son entreprise, mais a également révélé qu’ils ont mis en place un certain nombre d’arrangements de premier aperçu et rechercheront des talents émergents, des propriétés appartenant au créateur, des histoires et des personnages. Certains des premiers projets proviendront de Réno 911 ! co-créateur Thomas Lennon, Cavalier Bojack producteur ShadowMachine et auteur de roman graphique Sean Lewis pour n’en nommer que quelques-uns.

Une action en direct Sam et Twitch série, qui s’inspire des personnages de la Frayer comics, sera l’un des premiers projets de McFarlane Films. Frayer a fourni une grande partie des contributions de McFarlane à Hollywood, y compris la série animée HBO des années 1990, et bien sûr Todd McFarlane détient actuellement un record du monde Guinness pour avoir la plus ancienne série de bandes dessinées appartenant à des créateurs. Il a également co-créé le personnage de Venom, et nous savons à quel point cela se passe bien pour un certain studio en ce moment.

« Ayant été en développement avec Jason Blum chez Blumhouse, en plus d’avoir attaché Jamie Foxx sur un potentiel FRAYER franchise de films, d’autres opportunités à la fois dans le cinéma et la télévision se sont présentées, ce qui a conduit à cette expansion dans le divertissement », a déclaré Todd McFarlane, PDG de McFarlane Films. « Les films, la télévision et les jeux vidéo sont tous des domaines dans lesquels j’ai l’intention de consacrer mon énergie créative à un base. »

Il a expliqué : « J’ai passé des décennies à réussir dans d’autres domaines d’activité, me confrontant à certains des plus grands noms de ces industries (Marvel, DC Comics, Hasbro et Mattel toys) et j’ai été en mesure de mettre sur le marché de nombreux produits à succès et des idées que ces grandes entreprises n’étaient pas en mesure de donner aux consommateurs. J’ai maintenant l’intention d’appliquer ces mêmes pratiques créatives et commerciales à Hollywood à temps plein. En tant que créateur avant tout et PDG de mes entreprises, je suis fier de trouver des créateurs talentueux et des idées inspirantes. .. puis les amener au monde. Deux de nos nouveaux projets (l’un en direct et l’autre en animation stop-motion) ont des gens talentueux qui aideront à diffuser ces nouveaux concepts sur les ondes. Thomas Lennon, Anders Weidemann, Sean Lewis, nos partenaires chez wiip et ShadowMachine ne sont que quelques-unes des personnes avec qui nous avons commencé ce voyage. »

Parallèlement à cela, deux autres projets provenant de McFarlane Films sont McFarland et pouces, le premier étant un événement d’animation en stop-motion qui a été décrit comme « Nuit au musée se rencontre Histoire de jouet dans Pics jumeaux » et mettra en vedette un certain nombre de jouets McFarlane originaux, dont vous pouvez voir le sens d’un point de vue commercial. Cette série sera produite par McFarlane et Lennon, qui travailleront avec Canino et ShadowMachine.

« Il y a fort à parier que lorsque vous combinez les forces de Todd McFarlane et Tom Lennon, de bonnes choses se produiront… et que ces choses se produiront très probablement dans l’animation stop-motion. Nous sommes ravis de faire partie du amusant ! », a déclaré Alex Bulkley de ShadowMachine.

La deuxième série, pouces, est basé sur un roman graphique de Lewis, et sera un drame d’action en direct sur un jeune de 17 ans appelé Charlie « Thumbs » James, qui participe à un concours d’esports dans l’espoir de gagner une bourse d’une académie de joueurs afin d’échapper à son quartier. Cependant, il se retrouve bientôt mêlé à un combat à mort et à mort et l’histoire dans l’ensemble prend quelque chose d’un Prêt Joueur Un ressentir. McFarlane sera à nouveau producteur exécutif de la série, avec Canino, Allard Cantor et Jarrod Murray, tandis que l’auteur Lewis produira.

« Nous cherchions un moyen de donner vie au roman graphique de Sean Lewis, et nous pensions que confier à la légende de la bande dessinée Todd McFarlane la direction de la charge serait un bon début », ont déclaré Cantor et Murray. « Nous ne pouvions pas non plus demander de meilleurs partenaires de studio que les nôtres chez wiip, qui sont parmi les esprits créatifs les plus intelligents et les plus solidaires de la ville. Nous nous sommes donc tournés vers le créateur accompli de séries premium, Anders Weidemann, pour développer un récit sérialisé qui captiver le public partout. »

Dans l’ensemble, c’est une période passionnante pour McFarlane, et il n’y a probablement pas de meilleur moment pour lui de plonger ses pieds dans un nouveau domaine de l’industrie. Qui sait, cela pourrait nous amener à enfin obtenir cela Frayer film qui a été ballotté pendant une décennie sans bouger nulle part. McFarlane a été interrogé sur un potentiel « Spawn Universe », mais ne se précipitera dans rien.

« C’est possible. C’est la question que je n’arrête pas de poser aux gens. Marvel l’a fait. DC l’a fait. Est-ce que cela peut être refait ? Je ne sais pas. Mais soyons clairs. DC a commencé le leur dans les années 30, 1930. Marvel a commencé le leur en 1960. Donc, ils ont eu 50, 60 ans d’avance. Ce n’est pas comme si cela allait arriver du jour au lendemain, mais si vous recherchez des propriétés qui sont là-bas qui sont des super-héros qui sont entrelacés, ou quoi d’autre , et vous voulez vous baser sur les ventes et l’image de marque et sur la façon dont cela a été fait au fil des ans, en haut du graphique, c’est Frayer et son monde, en ce moment, et rien n’est proche. Rien n’est proche. »

