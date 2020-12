Todd Howard et la réactivité comme promesse d’avenir

La taille n’est pas tout

Todd Howard, réalisateur de grands jeux comme The Elder Scrolls V: Skyrim Oui The Elder Scrolls III: Morrowind, et producteur exécutif de The Elder Scrolls IV: Oblivion, a minimisé la taille des mondes ouverts dans une interview avec le média britannique The Guardian. Considérant qu’il est plus essentiel que ces mondes se sentent «vivants», ce qui les rend plus réactifs, c’est-à-dire qu’ils changent à la suite des actions et des décisions que prennent les joueurs.

«J’aimerais voir plus de réactivité dans les mondes du jeu. Des systèmes plus interactifs avec lesquels les joueurs peuvent s’exprimer», Déclare Todd Howard. À quoi il ajoute: «chasser l’échelle simplement pour des raisons d’échelle n’est pas toujours le meilleur objectif». Il est arrivé à cette conclusion après avoir été invité à donner son avis sur la nouvelle génération et les changements qu’elle pourrait avoir dans l’industrie en général. « Pour moi, [la nueva generación] il s’agit plus d’accès que de cycles d’horloge«, Faisant allusion à la compétitivité existante dans la puissance des consoles vidéo. Todd Howard met l’accent sur l’accessibilité: «Le simple temps qu’il faut pour allumer la console et charger l’un de ces jeux est un obstacle; Il est temps que tu ne jouisses pas dans ce monde”Assure Todd Howard qui est entré à Bethesda en tant que designer avec The Elder Scrolls II: Daggerfall. « Les types de jeux que nous fabriquons sont ceux que les gens apprécieront de s’asseoir et de jouer pendant des heures à la fois. Si vous pouvez accéder à un jeu plus facilement et quel que soit l’appareil ou l’endroit où vous vous trouvez, c’est ce que je pense qui va changer dans les jeux vidéo au cours des cinq à dix prochaines années.« .

Le graphique a un plafond, mais l’intelligence ne le fait pas

Les déclarations de Todd Howard sont doubles: d’une part, je conviens que même si il y a un chemin marqué vers la puissance et le niveau de détail graphique promus par les nouvelles consoles de jeu, il y a encore un plafond graphique évident. Pour la première fois, non pas à cause de la technologie, mais à cause de la capacité humaine de la réaliser dans un délai et à un coût raisonnables.

On sait que la conception en détail de chaque pli et cassure d’un sac de pommes de terre lors de sa frappe peut être soumis à d’intenses heures de travail (croquer) que malgré le réalisme qu’il offre ne vaut pas la peine. Comme dans les grandes productions cinématographiques, le meilleur et le pire peuvent finir par être égaux pour un facteur que l’argent ne peut pas acheter: conditions météorologiques. Ce que cela implique que vous devez rechercher un réalisme plus interactif que graphique. De cette manière que propose Howard, cela pourrait nous conduire vers de nouvelles technologies pour accélérer le développement de ces jeux plus «réactifs». Pour cela, Il est possible que le domaine de l’intelligence artificielle et les algorithmes les plus complexes nous permettent de développer, avec peu de charge de travail humaine, des mondes plus riches et plus vivants, capable d’interagir non seulement en tant que PNJ, mais en tant que monde lui-même. Par exemple, avec des PNJ qui réagissent individuellement à nous et les uns aux autres, ou que le monde est équilibré en fonction de nos compétences ou de nos stratégies de jeu.

Cette dernière idée est un délice puisqu’au lieu de se retrouver un monde prédéfini par un designer ou avec un certain aléa (procédural), on pourrait se retrouver un World Master intelligent capable de défier les joueurs. Tout comme les jeux comme les échecs ont récemment utilisé un critère pour valider la puissance des intelligences artificielles, le L’apprentissage en profondeur pourrait être l’équivalent de son propre jeux video. Là, un «jeu de service» aurait du sens, une société de joueurs face à la machine qui donnerait au jeu vidéo une dimension jamais vue auparavant. Cela ressemble à un avenir lointain, mais cet avenir pourrait transformer les jeux vidéo en une réalité virtuelle précieuse avec laquelle profiter tout en améliorant le meilleur de nous-mêmes.