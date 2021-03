Today Cuomo, Tomorrow The World: Pourquoi les hommes devraient craindre les femmes dans la société d’aujourd’hui

L’une des premières choses qui vient dans l’esprit des gens chaque fois qu’un homme célèbre au pouvoir a été confronté à une femme mécontente qui prétend avoir été harcelée sexuellement par lui et veut le faire tomber complètement est cette question: est-ce juste?

La punition rencontre-t-elle le crime, c’est-à-dire … l’homme au pouvoir « mérite-t-il » que toute sa carrière soit détruite parce qu’il était si stupide qu’il a touché une femme qui travaillait pour lui d’une manière qui la rendait assez dégoûtante et mal à l’aise faire ce que les femmes ont refusé de faire pendant des siècles, à savoir dire non – à voix haute, pour que les autres l’entendent et le remarquent.

« Non, je n’aime pas ça. Non, je ne vous donne pas la permission de me toucher ou de me regarder lascivement. C’est de mon TRAVAIL dont nous parlons. Non, ne me touchez pas. Non, ne faites pas de sexe blagues pour moi. Non, je ne suis pas intéressé par vous, sexuellement, romantiquement ou même platoniquement. C’est un travail, pas un jeu, pas une fête, pas un concours de beauté où je suis jugé et promu pour mon comportement adaptable. C’est mon travail, et je ne suis pas ici pour m’amorcer afin de pouvoir répondre à vos besoins prédateurs. Non signifie NON. «

Cet homme, qui a peut-être fait beaucoup de grandes choses pour le monde, mérite-t-il de se faire retirer tout ce pour quoi il a travaillé si dur afin qu’un exemple puisse être fait de lui, un exemple qui tient trop bien compte de l’idée que les femmes ne doivent PAS être touché sans leur consentement, flirté avec ou harcelé sexuellement? En d’autres termes, est-il juste de détruire la carrière d’un homme parce qu’il a été accusé de harcèlement sexuel?

Selon les anciennes normes, non, ce n’est pas juste. L’ancien livre de règles appartenait et était écrit par le Boy’s Club, et cette façon de penser désuète permettait aux hommes de se débrouiller avec tout, tout le temps. Peu importe ce que. Toucher une femme sur son épaule? Gros problème, « je suis seulement amical. » Faire une blague sexiste à une femme du bureau, soutenue par vos copains masculins qui attendent tous de voir sa réaction à cette blague? Peu importe, c’est « juste une blague. Elle a besoin de se détendre. Ce n’est pas du harcèlement sexuel, c’est de l’humour! Ne sommes-nous plus autorisés à faire des blagues, les gars, hein? »

Les anciennes règles sont là pour protéger les hommes uniquement. C’est pourquoi les femmes, à ce jour, ne dénoncent pas leurs violeurs – elles craignent que personne ne les croie. C’est pourquoi les femmes, à ce jour, craignent les réactions négatives au travail si elles ne se conforment pas aux flirts délicats de leurs supérieurs masculins – elles savent que le Boy’s Club veillera à ce que les hommes gagnent – et les femmes perdent.

Pendant des années, les femmes sont restées endormies dans ce long coma de conformité, sans jamais se remettre en question, toujours en accord avec ce que les hommes voulaient. Jusqu’au jour où ils semblaient tous juste … se réveiller. Et dans ce réveil, ils ont commencé à voir ce qui était si très, très évident: on leur avait menti, étouffé, piétiné, rabaissé, dévalorisé, utilisé, abusé et ils ont tous réalisé, tout en même temps qu’ils n’avaient pas pour en prendre plus.

Les nouvelles normes sont ici maintenant, écrites par des femmes qui se respectent et qui apprécient leur vie, leur indépendance et leur autonomie, et ces femmes ont couru à leurs fenêtres pour reconstituer cette célèbre scène du film. Réseau: « Je suis fou comme l’enfer et je ne vais plus le supporter! »

Et donc, pour répondre à la question numéro un, « Est-ce juste? » La réponse, selon les nouvelles règles, est «Oui».

Quand quelqu’un d’aussi vénéré que le gouverneur Andrew Cuomo est pris entre les feux croisés de plusieurs accusations de harcèlement sexuel, les gens se lèvent les armes. N’était-il pas juste le héros du jour il y a quelques mois? N’a-t-il pas résisté à Donald Trump, qui a toujours été une abomination aux yeux des femmes? Andrew Cuomo n’était-il pas l’un des gentils, et alors que se passerait-il s’il touchait le visage, le dos, le bras, la jambe ou les cheveux d’une femme, ou, ou, ou …?

Si l’équité est ce que nous cherchons ici, alors nous devons voir ce que la personne ressentait – c’est-à-dire la femme qui prétend avoir été harcelée par lui. Le Boy’s Club enflamme la vieille école en pensant: « Ah, ce n’est pas si mal. » « Elle cherche juste un contrat de livre. » « Hé, elle est jolie, à quoi s’attend-elle? » « Hé, elle n’est même pas jolie – pourquoi ‘harcelerait-il’ quelqu’un qui ressemblait à ça? » « C’est juste une autre pute qui cherche de l’attention. »

Mais la femme elle-même: y a-t-il une chance pour qu’elle se sente peut-être vraiment menacée ou mise en danger? Y a-t-il la moindre chance qu’elle n’aimait peut-être pas quand le gouverneur de New York lui a mis la main? Cela vaut-il même la peine de considérer que peut-être, juste peut-être, elle n’était tout simplement pas prête à être son objet sexuel du jour, ou qu’elle n’aimait pas être mise dans la position d’avoir à être polie?

Par souci d’équité, vous devez comprendre ceci: les femmes ne veulent pas avoir à se taire pour protéger les hommes qui les harcèlent. Les femmes n’aiment pas devoir reculer lorsqu’elles savent qu’elles ont raison. Et les femmes en ont marre de se laisser transformer en conquêtes sexuelles juste pour garder leurs fichus emplois.

Et maintenant, ils peuvent aussi craindre de ne pas être embauchés. Parce que les hommes ne font pas confiance aux femmes, et même s’ils en ont fait des objets, ils savent que ces objets pourraient se retourner contre elles, avec leurs dispositions féminines et tout. Autant ne pas embaucher de femmes du tout. Raison de plus pour les femmes de créer plus d’opportunités pour les autres femmes qui travaillent.

Le Boy’s Club a veillé à ce que les femmes souffrent, au travail, depuis des décennies. Il n’y a pas de protections pour les femmes – certainement, aucune qui fonctionne réellement, c’est sûr. Ainsi, les femmes prennent leur sécurité en main maintenant, et jusqu’à ce qu’un monde existe où les femmes et les hommes sont égaux et respectueux les uns des autres en tant qu’êtres humains, rien ne sera plus jamais considéré comme juste.

Donc, aujourd’hui Cuomo, demain le monde. Lorsque les hommes peuvent nous prouver qu’ils peuvent nous traiter avec respect sur le lieu de travail, nous n’aurons aucune raison de les accuser et de les renvoyer. Boom! Évidence. Justice! Lorsque les hommes en position d’autorité peuvent s’en tenir à utiliser leur pouvoir pour rassembler le monde, plutôt que de s’en sortir en harcelant toutes les femmes du bureau, alors nous reprendrons l’équilibre.

Les femmes sont comme des animaux battus. Finalement, ils mordent, et où ils mordent, à quel point ou avec quelle sévérité n’est pas une question d’équité – c’est une question de réaction naturelle.

Andrew Cuomo est-il maintenant dans le même bateau que Kevin Spacey? Ou Marilyn Manson, ou Jeffrey Epstein, ou Harvey Weinstein? Est-il vraiment aussi scuzzy que tout ça? La vérité est que nous ne le saurons peut-être jamais.

Si nous voulons vraiment l’équité, nous devons apprendre et nous imprégner de ces leçons, comme si nos vies en dépendaient. Il y a deux leçons, une pour les hommes et une pour les femmes:

Hommes: ne touchez pas les femmes sans leur consentement. Ne flirtez pas avec eux au bureau, surtout si vous êtes marié ou s’ils sont mariés. Ne faites pas de blagues sexistes aux femmes. Ne regardez pas les parties du corps des femmes. Ne présumez pas une seconde qu’une femme est d’accord avec vos insinuations. Traitez les femmes avec respect, en tout temps, quoi qu’il arrive. Ne pensez pas qu’ils sont tous là pour vous capturer et vous punir, mais ne pensez pas non plus qu’ils ne le feront pas non plus.

Femmes: Dites NON. N’attendez pas. S’il y a un homme avec qui vous travaillez ou pour qui, et qu’il vous a touché d’une manière qui vous met mal à l’aise, ou s’il a dit quelque chose d’inapproprié, dites quelque chose en haut. N’attendez pas qu’il devienne un harcèlement sexuel à signaler. Epargnez-vous l’humiliation et continuez votre travail sans interruption, tout en flottant sur une vague de respect de soi.

Parlez à l’avance. Si vous vous souciez vraiment de la façon dont vous êtes traité, alors ne laissez pas un homme vous offenser même une fois – arrêtez-le et empêchez-le de penser qu’il peut continuer à s’en tirer, parce qu’il le fera. Si vous voulez être juste envers vous et l’homme en question, dites-lui dès le début d’une rencontre douteuse: NON. N’attendez pas une date ultérieure pour signaler ce que vous croyez être du harcèlement ou un abus de pouvoir le jour où vous l’avez vécu.

N’attendez pas que votre force apparaisse en nombre à une date ultérieure, afin que le monde qui doute de vous puisse douter de vous, vous soupçonner, vous mêler à la théorie du complot à ce moment-là. Oui, c’est effrayant d’avoir le courage de dire STOP, mais comment cela va-t-il s’arrêter si vous ne l’arrêtez pas à la première étape? Dites NON et dites-le professionnellement, sans crainte et rapidement. C’est là que réside votre force et c’est là que commence l’idée d’équité.

Non signifie non. Dis-le. Habituez-vous à le dire. C’est d’accord.

Dori Hartley est avant tout une artiste portraitiste. En tant qu’essayiste et journaliste, elle peut être lue dans The Huffington Post, ParentDish, YourTango, The Daily Beast, Psychology Today, More Magazine, XOJane, MyDaily et The Stir. Ses livres d’art «Beauty», «Antler Velvet» et «Mads Mikkelsen: Portraits of the Actor» sont tous disponibles sur Amazon.