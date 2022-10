Tobin Bell reviendra à la franchise Saw dans la prochaine suite

Le Jigsaw original revient à la Vu série de films. En 2004, la légende de l’horreur Tobin Bell a fait sa première apparition en tant que John Kramer en tant qu’antagoniste du film original. Le personnage a depuis longtemps été tué, mais d’une manière qui reste à voir, il sera de retour avec Bell reprenant le rôle une fois de plus pour l’année prochaine. Vu 10. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par One Take News et a été vérifiée par le compte Twitter officiel de la franchise.





Le tweet se lit simplement: « il est temps de jouer selon les règles de tobin bell. encore une fois. »

« Quel plaisir de retrouver Tobin », ont également déclaré les producteurs Mark Burg et Oren Koules à propos du retour de Bell. « Sa performance en tant que John Kramer fait partie de la magie qui a fait de cette franchise un phénomène et son personnage est une partie active de ce film. .”

FILM VIDÉO DU JOUR

Vu 10 a été annoncé en août par Burg et Koules. Ils ont révélé que Kevin Greutert fera également un retour dans la série en tant que réalisateur de Vu 10; il a précédemment barré Scie VIque les producteurs décrivent comme « l’un des favoris des fans de toute la série », ainsi que sa suite Scie 3D.

Aucun détail de l’intrigue n’a encore été révélé pour la suite.





La franchise Saw se poursuit alors que l’héritage de Jigsaw perdure

Vu 10 n’est peut-être pas la seule extension de l’univers de la franchise d’horreur à laquelle les fans peuvent s’attendre. L’année dernière, il a également été signalé que des pourparlers commençaient à s’adapter Vu comme une série télévisée. Spirale Le réalisateur Darren Lynn Bousman nous a également dit dans une interview exclusive l’année dernière qu’il espère que la franchise continuera de se développer dans un univers cinématographique rappelant le MCU.

« J’ai trouvé un regain d’intérêt pour la Vu univers », a-t-il déclaré. « Je pensais que c’était joué et j’avais fait tout ce que je pouvais. Avoir la chance de travailler avec des gens comme Chris Rock et Samuel L. Jackson a en quelque sorte revigoré mon amour pour ce type d’histoires et ce qu’on peut en faire. Je pense qu’il y a beaucoup plus à dire et beaucoup plus que je voudrais dire. »

Il a en outre taquiné: « Vous n’avez pas du tout fini de voir Tobin Bell … Vous pourriez voir une série télévisée. Donc je pense que vous verrez le Marvelverse du Vu franchise, où différentes intrigues se déroulent. Et je pense que c’est ce que ça va être. Il existera dans le même univers, et il y aura différentes intrigues qui se dérouleront. »

Le temps nous le dira sur la rumeur de l’émission télévisée, mais Vu 10 sortira en salles le 27 octobre 2023.