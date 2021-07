Tobin Bell contre les enfants aux yeux noirs dans Let Us In [Exclusive]

Les enfants aux yeux noirs sont un phénomène paranormal qui a captivé l’imagination des gens terrifiés à travers le pays. La simple mention de leur nom suscite une peur instantanée dans le cœur de ceux qui connaissent la mythologie derrière cette effrayante légende urbaine. Maintenant, nous obtenons le premier film traitant des créatures surnaturelles directement dans le nouveau thriller d’horreur Laissez nous entrer. Et s’il y a une personne qui peut nous sauver de la menace des enfants aux yeux noirs, c’est la légende de l’horreur Tobin Bell.

Tobin Bell étoiles dans Laissez nous entrer en tant que voisin effrayant dont tout le monde a peur, qui cache peut-être des secrets profonds et sombres pour lesquels le reste du monde n’est pas tout à fait prêt. Nous avons récemment rencontré Tobin Bell pour parler de son mauvais tour en tant que Frederick Munch dans le thriller intense du réalisateur Craig Moss.

Laissez nous entrer suit une jeune fille de douze ans pleine d’entrain et sa meilleure amie, qui commencent à enquêter sur les disparitions soudaines de plusieurs adolescents disparus dans leur petite ville. Réalisant qu’il pourrait se passer quelque chose de plus profond, Emily et Christopher pourraient être confrontés à des forces qu’ils ne peuvent même pas imaginer. Et dire que M. Munch est peut-être le seul à pouvoir sauver la ville.

Laissez nous entrer est basé sur le phénomène des enfants aux yeux noirs. Comme nous le dit Google, « les enfants aux yeux noirs sont une légende américaine contemporaine de créatures paranormales qui ressemblent à des enfants âgés de 6 à 16 ans, à la peau pâle et aux yeux noirs, qui auraient été vus en train de faire de l’auto-stop ou de mendier, ou rencontrés aux portes des maisons d’habitation. . » Comme le dit la légende, les Black Eyed Kids aiment se tenir devant la porte d’entrée et demander à entrer dans la maison. Tant qu’ils restent dehors, vous êtes en sécurité. C’est pourquoi vous ne les invitez jamais à l’intérieur. Peu importe à quel point ils deviennent agressifs avec leurs gémissements de « Let Us In ».

Laissez nous entrer est maintenant disponible en numérique et à la demande. Pour célébrer la sortie, nous avons discuté avec Tobin Bell, qui est peut-être mieux connu sous le nom de John Kramer, le tueur de Jigsaw dans le Vu franchise, pour découvrir ses propres expériences avec les enfants aux yeux noirs et pourquoi il a décidé de s’impliquer dans ce phénomène effrayant.

Vous portez de fortes accusations contre les enfants aux yeux noirs dans ce film. J’ai vu suffisamment de preuves pour soutenir qu’elles pourraient être réelles. Vous êtes-vous déjà inquiété du fait qu’ils n’aimeront peut-être pas certaines des choses que votre personnage a à dire dans ce film ?

Tobin Bell: Qu’est-ce que je dis d’eux dans le film ? Non, je suis trop vieux pour m’en soucier. Je ne m’inquiète pas pour eux. Avec un peu de chance, si cela réussit auprès de la jeune génération… Je pense que ce sera… C’est le moins dont j’aie à m’inquiéter. De plus, j’adore les enfants aux yeux noirs. J’aime tout le concept, qu’ils reviennent tous les 10 ans. Ils ne me cherchent plus. Ils ont déjà pris l’amour de ma vie. Ils ont pris l’amour de la vie de M. Munch. Ils sont intéressés par l’enlèvement d’une adolescente… Eh bien, je ne veux pas en dire trop. Je ne pense pas que M. Munch soit particulièrement inquiet à leur sujet. Comme vous l’avez regardé… Si vous avez regardé tout le film… Vous comprendrez pourquoi.

Vivez-vous dans une zone isolée?

Tobin Bell: Vous parlez de M. Munch ?

Non, je parle de toi. Parce que les vrais enfants aux yeux noirs pourraient se présenter à votre porte. Vous ne les attendrez pas. Et ils pourraient être contrariés par la façon dont ils sont représentés dans ce film.

Tobin Bell: Non, non…Je n’habite pas dans un endroit isolé. Je ne le ferais pas, franchement. J’habite très près de Times Square. Et ce n’est pas moins isolé que ça.

Je pense que tu es en sécurité. Je ne pense pas que les vrais enfants aux yeux noirs viendront te traquer à Times Square.

Tobin Bell: Bien, je suis content d’entendre ça. Je suis rassuré.

M. Munch. C’est un gars avec beaucoup de couches. Je ne veux pas trop en dire sur la fin. Mais selon vous, quel est son véritable objectif, en termes de ce qu’il essaie réellement d’accomplir dans cette histoire ? Parce qu’il y a une torsion. Quel est le véritable but et intention de M. Munch ?

Tobin Bell: Eh bien, il vit dans cette ville depuis longtemps. Il veut vraiment qu’on le laisse seul. Il vit avec de mauvais souvenirs, la douleur, depuis cette perte sévère, quand il était un jeune homme. Quand ils ont pris sa bien-aimée. Je pense que si vous regardez une scène entre les enfants, quand ils frappent à ma porte… Vous avez une idée de la texture. À quoi ressemble sa vie alors qu’il leur parle. Je pense qu’il veut simplement les encourager. Ne les gênez pas, mais encouragez-les à continuer sur la voie sur laquelle ils sont. Et je pense que son comportement offre un très bon contraste… Jusqu’à la fin, je pense.

Vous n’êtes pas trop dans le film. Du point de vue du jeu d’acteur, est-ce que cela joue en votre faveur, lorsque vous n’êtes pas trop entouré des enfants. Et ils viennent juste d’entrer dans ce petit monde que tu t’es créé ? Au lieu de créer des liens avec les enfants sur le plateau. Vous devez être froid avec ces enfants, et un peu grincheux.

Tobin Bell: Oui. Il les traite en égaux. Je ne pense pas qu’il leur parle de haut. Et il appelle un chat un chat. Il parle directement, il ne les bébé pas. Il leur dit la vérité telle qu’il la connaît. Ou veut le leur dire. À ce moment-là, je pense que ce qui est intéressant avec ce genre de rôles, c’est que vous ne voulez pas aller dans la direction évidente. Parce que si vous le faites, cela devient une petite note. Vous essayez donc de créer un sentiment d’humanité dans le personnage. Et cela aide les gens à s’intéresser au personnage. Et c’est dans les relations qu’il a dans le film, qui dans ce cas est avec les enfants quand ils arrivent. Uh huh. Cela soulève des questions et ces questions obtiennent finalement des réponses.

Eh bien, c’est la chose que je trouve intéressante. Ce que vous dites, c’est que, généralement dans une relation comme celle-ci, la personne âgée en question se lie simplement d’amitié avec les enfants. Ce type, M. Munch ? Je ne dirais pas nécessairement que c’est un ami. Et à la fin du film, nous savons qu’il a des arrière-pensées. Ce n’est certainement pas ce à quoi le spectateur s’attend. C’est rafraîchissant de voir les choses évoluer dans la direction qu’elles ont finalement prise.

Tobin Bell: Oui.

Il y a un espace froid entre ces deux enfants et le méchant M. Munch. Ce n’est pas le voisin auquel on pourrait s’attendre.

Tobin Bell: Et avez-vous eu l’impression que cela fonctionnait ?

Absolument. Parce que je n’ai jamais vraiment compris de quoi il s’agissait. Jusqu’au bout. Il s’agit de surprises.

Tobin Bell: Il a toujours eu sa parole, je pense. Ouais, il les laisse entrer autant qu’il veut. Je ne veux pas trop en dévoiler. Vous découvrez quelle est sa véritable motivation au fur et à mesure que le film avance.

Ne pas appuyer sur la fin, mais y a-t-il de la place pour plus de films pour enfants aux yeux noirs? Parce que cela ressemble vraiment à une franchise que vous devriez certainement jouer un rôle plus important dans l’avenir.

Tobin Bell: Oh vraiment? Je ne sais pas. Peut-être. On ne sait jamais. Tout dépend des jambes du film. Et à quel point le film devient populaire. Et comment il est reçu.

Maintenant, c’est vraiment étrange.

Tobin Bell: Qu’est-ce que c’est?

Cela me semble étrange maintenant. Parce que vous avez un film qui sort et il se calme. Puis sept mois plus tard, les gens le regardent sur un certain service de streaming. Tout d’un coup, ça devient énorme. Même s’il est sorti depuis un moment. Donc, vous ne savez jamais quand ou comment quelque chose va frapper. Cela doit être un sentiment étrange lorsque vous sortez un film de nos jours.

Tobin Bell: Oui. Je pense que dans le mois prochain, nous verrons beaucoup de choses sur la façon dont le film est reçu. Où ça s’intègre en quelque sorte. Je pense que Craig Moss et les gars derrière, Golden Studio, ils pensent toujours, ces gars-là. Ce sont des gens créatifs. Je sais que Craig est un réalisateur et producteur formidable. S’il y a autre chose à dire, il le trouvera.

Je pense que c’est le premier film pour enfants aux yeux noirs. Connaissiez-vous la légende urbaine et qui étaient ces enfants ? Connaissez-vous la vérité derrière ce phénomène ?

Tobin Bell: Non. Honnêtement, je ne connaissais pas la légende urbaine des enfants aux yeux noirs. Je suis né dans le Queens, New York. A passé trente-neuf ans à New York. A été élevé dans le Massachusetts. Nord-Est. Tout. Mais depuis, des gens qui vivent dans le New Jersey et des endroits comme ça m’ont dit… Il y a ces questions sur les enfants aux yeux noirs. Et franchement, ils existent même maintenant dans des États comme l’Utah et le Nevada. Où il y a tant de paysage ouvert. Parfois, vous conduirez sur la route tard dans la nuit. Il y aura cet être là, vous savez… Donc je n’étais pas au courant, étant élevé dans le Massachusetts. J’en savais plus sur les sorcières de Salem et Lizzie Borden qu’autre chose. Je n’ai vraiment pas été élevé sur ces autres trucs. J’adorais les westerns quand j’étais gosse.

Si vous n’avez pas grandi dans l’horreur, qu’est-ce que ça fait d’être connu comme l’une des plus grandes icônes de l’horreur d’aujourd’hui ?

Tobin Bell: Je ne pense pas à ça. Je suis acteur et je joue. Honnêtement, je ne pense pas à tout le reste de ces trucs. Icônes d’horreur et tout ça. C’est quelque part dans le monde du marketing. Quelque part dans le monde des relations publiques. Quelque part dans la tête des autres. Je fais la même chose, que je joue un astronaute, un prêtre ou un cow-boy. J’ai abordé mon travail de la même manière. Je pose les mêmes questions. Évidemment, selon la route, vous posez des questions différentes. Vous ajoutez des questions. C’est une formidable aventure. Elle est parallèle à la vie humaine. Nos corps sont nos instruments. Nous n’avons pas de trompette, nous n’avons pas de batterie ni de guitare. Nous n’avons que nous-mêmes et notre âme. Et essayer de donner vie aux choses, d’instant en instant, comme si cela se produisait pour la première fois. Alors qu’en fait, il pourrait s’agir de la 30e prise. Alors c’est joli, joli, assez étonnant.

MOT DU DIRECTEUR :

Inspirés par une légende urbaine en ligne très populaire, nous avons créé une histoire qui a ramené de nombreux éléments des merveilleux thrillers d’aventure de science-fiction en famille des années 80 et 90. De plus, nous avons choisi le film avec certains des jeunes acteurs les plus talentueux, dont Makenzie Moss, Sadie Stanley, O’Neill Monahan, Siena Agudong, Makenzie Ziegler ainsi que le maître de l’horreur/thriller lui-même Tobin Bell. Tous ces grands acteurs jouant ces personnages intéressants qui résident dans cette petite ville fictive qui est devenue un personnage sur elle-même. Et bien que la ville soit petite, nous voulions rendre cet endroit plus grand que nature car nous avons tourné le film avec un objectif large offrant au public non seulement des images remplies d’informations, mais augmentant les moments de suspense tout au long du film.

De plus, avoir une protagoniste féminine de douze ans au centre de notre histoire était quelque chose que nous n’avions pas vu depuis longtemps… sans parler d’une fille de douze ans qui se transforme en un mauvais cul devenant finalement un vrai héros à la fin. Notre espoir est d’inspirer des générations de jeunes filles à croire en elles-mêmes et à toujours faire ce qu’il faut.

En fin de compte, Laissez nous entrer se veut la porte d’entrée du thriller de science-fiction pour un public plus jeune qui combine les grands thrillers d’aventure de science-fiction en famille de l’enfance de leurs parents ainsi que la mise en œuvre d’une approche moderne du genre… toutes choses que nous n’avons pas vues dans un certain temps.