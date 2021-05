Tobías Menzies parle de la vraie relation entre Philippe d’Édimbourg et la princesse Anne

Cela fait six mois que Netflix a publié des nouvelles La Couronne. Au-delà de cela la production a confirmé qui seront les nouveaux interprètes de la famille royale britannique, ainsi que le début de leur tournage dans deux mois, on ne sait toujours pas quand la cinquième saison devrait arriver sur la plateforme et de quelle manière ils le feront. approche de la décennie des années 90, marquée par une tragédie pour la monarchie.

Cependant, en attendant la prochaine nouvelle des choses à venir, l’acteur Tobías Menzies, qui a succédé à Matt Smith en tant que prince Philip d’Édimbourg pour la quatrième saison de La Couronne, a offert certaines de ses opinions quant à la véritable relation du duc avec sa fille unique, la princesse Royal Anne. À tel point que, après les paroles des Britanniques, on a beaucoup attendu de voir comment Peter Morgan dépeindra la relation entre Felipe et Ana.

Philippe d’Édimbourg et la princesse Anne. Photo: (Getty)



À travers une interview, Menzies a assuré que le neuvième dans la ligne de succession au trône britannique était toujours le favori de son personnage, révélant ainsi le secret le plus intime de l’épouse d’Elizabeth II. « Ana ressemble plus à une puce du bloc de Felipe et, pour une raison quelconque, Felipe trouve plus facile de s’identifier, de communiquer avec elle et donc plus capable d’exprimer son amour et son soutien pour elle.« , Il a dit.

Tobías Menzies dans son rôle de prince Philip. Photo: (IMDB)



Et puis il a ajouté: «Au cours de la quatrième saison, Ana a des problèmes conjugaux et Felipe était très capable de sympathiser avec elle, bien plus qu’il ne le peut avec Charles». Même ainsi, les mots de Menzies ne sont pas entièrement faux puisque, au-delà La Couronne, Plus d’une fois, il s’est avéré que le prince de Galles et le duc d’Édimbourg étaient incapables de maintenir une relation entièrement saine.

De quoi parlera la cinquième saison de The Crown?

La dernière chose vue dans la quatrième édition est une jeune Diana et un jeune Carlos faisant connaître pour la première fois leur premier-né, le prince William. C’est pourquoi, sur la base de l’ordre chronologique que Morgan a toujours utilisé, pour la cinquième saison, les protagonistes ne seraient pas seulement les princes de Galles, mais aussi leurs enfants, qui passeront de l’enfance à l’âge adulte, y compris leur vie facultative.

En fait, le journaliste Andrew Morton a révélé certains détails du prochain épisode où, selon ses propos, des enregistrements royaux de Diana et le drame derrière la réalisation de sa biographie sur la princesse du peuple seront inclus. En d’autres termes, le soi-disant «entretien de vengeance»Ce que Lady Di a donné à la BBC en 1995.