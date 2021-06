Tobey Maguire Tendances pour son anniversaire au milieu de Spider-Man: No Way Home Return Rumors

Avant son retour supposé en tant que Peter Parker dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison cette année, les fans de Marvel célèbrent l’acteur original de Spidey en direct Tobey Maguire en l’honneur de son 46e anniversaire. D’après son temps passé chez Sam Raimi Homme araignée trilogie cinématographique, Maguire a longtemps été un favori pour de nombreux fans de la communauté Marvel. Depuis, il est passé à jouer dans de nombreux autres projets, mais il sera toujours Spider-Man pour la plupart d’entre nous.

Compte tenu de la popularité de Maguire dans le rôle de Peter Parker à l’époque, les fans sont extrêmement enthousiastes à l’idée de son retour dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Ce retour au rôle n’a pas été officiellement confirmé par Sony Pictures, mais les rumeurs persistent depuis plusieurs mois. À ce stade, il semblerait plus surprenant que Maguire ne fait pas apparaissent dans le film, compte tenu de tout le bavardage et de l’anticipation que nous voyons de la part des fans.

Sur Twitter, Maguire est actuellement à la mode alors que les fans publient sur l’acteur pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Avec le nom de Maguire flottant, de nombreux fans de Marvel spéculent également sur son retour présumé dans Pas de chemin à la maison. Le résultat est que des milliers de fans parlent de l’acteur lors de sa journée spéciale, certains le qualifiant d’acteur de super-héros préféré tandis que d’autres expriment leur espoir de son retour dans le prochain film.

« Joyeux anniversaire à Tobey Maguire ! » un autre fan a posté. « Je tiens à vous remercier d’avoir donné vie à mon super-héros préféré de tous les temps et d’avoir présenté à des millions de personnes Homme araignée, j’apprécie beaucoup votre interprétation du personnage. J’espère vous revoir très bientôt en costume. »

Joyeux anniversaire à Tobey Maguire !

Je voudrais vous remercier d’avoir donné vie à mon super-héros préféré de tous les temps et d’avoir présenté Spider-Man à des millions de personnes, j’apprécie grandement votre interprétation du personnage. J’espère vous revoir très bientôt en costume. pic.twitter.com/Gd7KMaTG8K — Quotidien Raimi Spider-Man ! (@EARTH_96283) 27 juin 2021

« Joyeux anniversaire à l’homme qui a changé ma vie », a déclaré un autre fan. « A l’homme qui m’a présenté Homme araignée. Merci Tobey Maguire d’avoir contribué à ce personnage incroyable et pour tout le travail acharné et le dévouement que vous et Sam avez mis dans ce personnage. Joyeux anniversaire, Légende. »

« Joyeux anniversaire à l’homme qui a changé ma vie. À l’homme qui m’a présenté Spider-Man. Merci Tobey Maguire d’avoir contribué à ce personnage incroyable et pour tout le travail acharné et le dévouement que vous et Sam avez mis dans ce personnage. Joyeux anniversaire, Légende” pic.twitter.com/bWBRfGdLao – suspendu ivana (@ihatethisappfr) 27 juin 2021

Anticipant son Pas de chemin à la maison apparence, un autre fan a déclaré: « Joyeux 46e anniversaire à Tobey Maguire 🙂 Comme vous le savez tous, il est mon Spider-Man préféré. Et j’espère que nous vous verrons dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison!!! »

Joyeux 46e anniversaire à Tobey Maguire 🙂

Comme vous le savez tous, il est mon Spider-Man préféré ????

Et j’espère que nous vous verrons dans SpiderMan No Way Home !! pic.twitter.com/e1NIG1PJ7C — ☆????????????????????????-ℂ??????????☆ (11 ????????????? ????? ???????????????? ) (@SpiderManMUFC17) 26 juin 2021

Certains fans ont également remarqué les canaux sociaux de Sony Pictures souhaitant un joyeux anniversaire à Maguire, alimentant davantage les spéculations sur son retour de Spider-Man cette année. Comme l’écrit un fan, « les comptes de Sony Pictures ont dit joyeux anniversaire à Tobey Maguire, mais ils ne l’ont pas fait ces dernières années. Qu’est-ce que cela signifie ? »

Les comptes de Sony Pictures ont dit joyeux anniversaire à Tobey Maguire, mais ils ne l’ont pas fait ces dernières années. Qu’est-ce que ça veut dire???? #SpiderManNoWayHomepic.twitter.com/V2Op8VOa9v – Le réseau Marvel (@NetworkMarvel) 27 juin 2021

Un autre fan spécule : « Ils n’ont jamais souhaité un joyeux anniversaire à Tobey Maguire avant et ne le font systématiquement qu’avec Tom Holland. [Spider-Man: No Way Home] sort (en supposant que cela ne soit pas retardé). »

Ah et aussi ça. Ils n’ont jamais souhaité un joyeux anniversaire à Tobey Maguire auparavant et ne le font systématiquement qu’avec Tom Holland, donc cela semble être une coïncidence qu’ils l’aient fait l’année de la sortie de NWH (en supposant que cela ne soit pas retardé) pic.twitter.com/KsNDTe61Wu – SpideyRanger (@Dageekydude) 27 juin 2021

Et en parlant directement à Maguire, un fan qui a confiance en le camée ajoute : « Joyeux anniversaire Tobey Maguire, je sais que tu es dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison. »

Andrew Garfield est également répandu pour apparaître dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison avec l’idée de lancer un Spider-Verse en direct dans le MCU. Dans tous les cas, nous saurons assez tôt si Maguire apparaîtra dans le film lors de sa sortie en salles le 17 décembre 2021. Vous pouvez voir ce que les autres fans disent de Maguire en l’honneur de son 46e anniversaire sur Twitter.

Ouais. Tobey Maguire est à 200% #SpiderManNoWayHome. La personne qui a pris une photo avec Tobey Maguire à New York il y a quelques jours, l’a dit sur Instagram. pic.twitter.com/Sg1E5l2Icb – MarvelManiac (@MarvelManiac_) 26 juin 2021

Tobey Maguire fête ses 46 ans aujourd’hui. Joyeux anniversaire CHÈVRE ! pic.twitter.com/xd4y4GYA20 – L’axe des super-héros (@superheroaxis) 27 juin 2021

Joyeux 46e anniversaire à Tobey Maguire Comme beaucoup d’entre vous le savent personnellement, c’est mon spider-man préféré car j’ai grandi avec les films de Sam raimi Spider-Man alors passez une bonne journée et j’espère (croisons les doigts ????) nous vous reverrons le 17 décembre en tant que spider-man de nouveau pic.twitter.com/NgC8n5Ipgl – Spider-Man No Way Home Nouvelles et compte à rebours (@SpiderMan3news) 26 juin 2021

Joyeux anniversaire Tobey Maguire ! Je n’oublierai jamais les souvenirs que j’ai en grandissant avec ton Spider-Man pic.twitter.com/rI1thU0ltg – Aniq (@aniqrahman) 27 juin 2021

Joyeux anniversaire au Spider-Man avec qui j’ai grandi, l’homme, la légende, Tobey Maguire ???????????????? pic.twitter.com/zaBH1aYhlL – Raimi aléatoire (@RandomRaimi) 27 juin 2021

Joyeux anniversaire à l’OG Spider-Man lui-même, Tobey Maguire ! J’espère qu’il passera un bon anniversaire avec ses amis et sa famille ! ???????????? pic.twitter.com/pCyL5ZTGoY – Protocole 36 (@protocol_36) 26 juin 2021

Sujets: Spider-Man 3 MCU, Spider-man, Anniversaires