Tobey Maguire revient-il à Marvel pour remplacer Tom Holland?

Marvel T-Shirt Femme Logo Venom - Noir - S - Noir

Venom c'est l'ennemi juré de Spider-Man... Mais bientôt on en saura encore plus sur lui grâce au film qui arrive courant 2018 ! Venom sera joué par Tom Hardy et la bande-annonce nous régale déjà !Ce T-shirt en coton est doux et confortable, mais il est surtout officiel et super stylé ! Avec son impression de qualité Venom, ses manches courtes et son ourlet droit renforcé, on craque totalement ! Détails : Tee Shirt VenomT-Shirt Marvel100% CotonT-Shirt officiel