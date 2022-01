Tobey Maguire et Willem Dafoe ont arraché un disque Marvel à Hugh Jackman

merveille

Grâce à leur participation au dernier projet Spider-Man, ces acteurs viennent de reprendre une nouvelle marque dans la franchise. Sachez ce que c’est !

© GettyTobey Maguire et Willem Dafoe ont pris un disque Marvel à Hugh Jackman.

Spider-Man : Pas de retour à la maison suscité de multiples émotions chez les fans du Univers cinématographique Marvelpuisque le multivers a ramené d’autres versions du super-héros, c’était donc un événement que personne n’oubliera. Tobey Maguire remettre le costume, tout comme Willem Dafoe incarner le Bouffon Vert. Au cas où vous ne le sauriez pas, Ces acteurs viennent de battre un record du monde détenu par Hugh Jackman.

Dans le film, le personnage de Dafoe fait sa grande apparition après un sort raté du docteur Strange, qui visait à faire oublier à tout le monde que Peter Parker est la personne derrière le masque du crawler. Une fois à l’intérieur de l’intrigue, il ressemble à une personne qui a reconsidéré, mais nous découvrons ensuite que ses plans sont toujours debout, mais heureusement pour le jeune homme, sa version de Maguire et les retrouvailles ont lieu.

+Le nouveau record de Tobey Maguire et Willem Dafoe

Ayant fait partie de Spider-Man : Pas de retour à la maisonavec leurs papiers respectifs après l’avoir fait pour la première fois en 2002, Tobey et Willem viennent de battre le record du monde Guinness pour la plus longue durée en tant que personnage d’action en direct de Marvel.portant comme ça 19 ans et 225 jours, comme l’indique le livre mythique des réalisations humaines. Tous deux ont joué dans le premier Spiderman (2002) réalisé par Sam Raimi et le passage du temps est plus que positif.

Avant de se consacrer à cette marque, l’acteur qui l’a gardé jusqu’à la sortie de la cassette était Hugh Jackman, qui a incarné Wolverine pendant 16 ans et 232 joursêtre Logan (2017) sa dernière grande participation. Avec l’achat de Fox et l’adhésion de certains personnages au MCUon pense qu’il reviendra dans la franchise à un moment donné et qu’il détiendra ainsi à nouveau le record.

la rage pour Spider-Man : Pas de retour à la maison est loin d’être terminé, malgré le fait que plus d’un mois s’est écoulé depuis sa première dans les salles du monde entier. Ces derniers jours, Tobey Maguire, Tom Holland et Andrew Garfield se sont réunis grâce à date limite dans une conversation amicale où ils ont discuté de moments intéressants hors caméra et de leur expérience tout au long du film.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂