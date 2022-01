Tobey Maguire et Willem Dafoe détiennent le record du monde de la plus longue carrière en tant que personnage de Marvel

Le retour des comédiens Tobey Maguire Oui Willem Dafoe comme Peter Parker/Spider-Man et Norman Osborn/Green Goblin dans « Spider-Man : Pas de retour à la maison » Ce fut un moment monumental pour le cinéma pour plusieurs raisons, et Maguire et Dafoe peuvent dire qu’ils détiennent désormais un nouveau record du monde. je suis d’accord avec toi Record Guinness, les deux acteurs seraient créanciers du dossier pour le « La plus longue carrière en tant que personnage dans un live-action Marvel ».

Avec les premières apparitions des acteurs en tant que personnages respectifs dans »Homme araignée » à partir de 2002, et leur retour « No Way Home » en 2021 signifie qu’ils jouent leurs rôles respectifs depuis 19 ans et 225 jours. Ils avaient le même record Hugh Jackman Oui Patrick Stuart, qui ont joué respectivement Wolverine et Professor X pendant 16 ans et 232 jours entre « X-Men » de 2000 et « Logan » de 2017.

Maguire a récemment été interviewé à propos de son retour en tant que Spider-Man d’une autre dimension dans « No Way Home », et l’acteur a laissé échapper que le public n’avait peut-être pas vu le dernier des héros originaux de la toile sur grand écran. « Ce rôle consistait vraiment à rencontrer ces personnes et à revisiter ce qui faisait partie de mon histoire », a déclaré Maguire. « Il y a aussi des trucs personnels, qui sont une façon de revoir et d’y revenir, et je ne veux pas dire ‘fermer le chapitre’, mais ‘revoir’ et avoir certaines résolutions et simplement se joindre à cette ouverture d’esprit créatif. »

Dafoe a également parlé de son retour, alors que l’acteur de Green Goblin a révélé ce qu’il lui avait fallu pour devenir le méchant emblématique près de deux décennies plus tard. « Je reviendrai s’il y a quelque chose de vraiment bien », a déclaré Dafoe. « Si c’est juste une apparition ou une petite apparition, je ne suis pas sûr. Si c’est quelque chose de substantiel, ‘Oui.' » El actor también comentó sobre el cambio de vestuario del Duende, que se parece más al cómic del personaje, pues las críticas al traje original de la película de 2002, llevaron a Dafoe a abandonar el casco moldeado por una capucha morada y un par de gafas à sa place.

L’introduction du multivers dans le Univers cinématographique Marvel, cela ouvre la porte à davantage d’acteurs des précédents films Marvel se déroulant en dehors de celui-ci pour reprendre également leurs personnages respectifs. Dans la prochaine cassette Marvel, » Doctor Strange dans le multivers de la folie », il est destiné à étendre encore plus le multivers, et des rumeurs ont déjà commencé à circuler sur les autres personnages de Marvel qui se croiseront dans le film.

En fait, non seulement la rumeur veut que Spider-Man de Maguire apparaisse dans le film, mais un camée de Mister Fantastic est également répandu, avec l’acteur Jean Krasinski censé remplacer Ioan Gruffudd et Miles Teller, qui jouaient auparavant des personnages dans les films de »Les quatre Fantastiques » de 2005 et 2015, respectivement.