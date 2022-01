Tobey Maguire et Willem Dafoe battent le record du monde Guinness avec Spider-Man : No Way Home

Le film – qui a séduit la plupart des téléspectateurs – a vu Tobey Maguire et Willem Dafoe revenir dans la franchise, après avoir joué le rôle d’adversaires Spider-Man et le Green Goblin dans la trilogie des années 2000.

Et en plus d’être extrêmement excitant pour les téléspectateurs, c’était un record pour la paire.

Maguire, 46 ans, et Dafoe, 66 ans, détiennent désormais le record du monde Guinness de la « plus longue carrière en tant que personnage Marvel en direct ».

Leur première apparition dans Homme araignée est venu 19 ans et 225 jours avant leur plus récent, faisant tomber Hugh Jackman et Patrick Stewart de leur perchoir.

