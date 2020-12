Tobey Maguire et Kirsten Dunst confirmés pour Spider-Man 3?

Il n’y a pas deux façons à ce sujet; nous obtenons un Spider-Verse en direct. Il a récemment été révélé qu’Alfred Molina devrait revenir en tant que docteur Octopus dans Spider-Man 3, qui est actuellement en production et sera à nouveau centré sur Peter Parker de Tom Holland. Cependant, nous savons maintenant que Tobey Maguire, qui a interprété le rôle dans la trilogie de Sam Raimi, est en pourparlers pour revenir aux côtés de Kirsten Dunst, qui a joué Mary Jane Watson. De plus, la version d’Andrew Garfield du personnage de The Amazing Spider-Man entre également dans l’action.

Selon un nouveau rapport, Tobey Maguire est actuellement en pourparlers pour revenir en Spider-Man 3. Pendant ce temps, on dit que Kirsten Dunst est fermement connecté. Du côté de The Amazing Spider-Man, on dit également qu’Andrew Garfield a conclu un accord, avec Emma Stone, qui jouait Gwen Stacy, également en pourparlers. Bien que son accord n’ait pas encore été conclu au moment d’écrire ces lignes. Ils rejoindraient Jamie Foxx, qui reviendra en tant qu’électro de The Amazing Spider-Man 2. Cela, couplé aux nouvelles de Doc Ock, indique inévitablement, si ce n’était déjà, qu’un Spider-Verse en direct nous. L’implication de Maguire et de Garfield fait l’objet de rumeurs depuis un certain temps.

La question est maintenant de savoir dans quelle mesure les autres Spider-Men seront impliqués. Est-ce que ce seront des camées glorifiées qui créeront quelque chose de plus grand dans le futur? Ou joueront-ils des versions d’univers alternatifs de différents personnages qui existent dans le cadre de l’univers cinématographique Marvel? Il existe de nombreuses façons dont le réalisateur Jon Watts et Marvel Studios pourraient jouer des choses en ce moment. Mais il semble que Sony, qui contrôle toujours les droits du film sur la franchise Spider-Man, pourrait se préparer pour un événement de niveau Avengers, en supposant qu’un film Spider-Verse soit réalisé.

Tobey Maguire a donné vie à Peter Parker en live-action dans Spider-Man de 2002. Le film a fait sensation dans la culture pop et a battu des records au box-office, contribuant à cimenter l’ère moderne des films de super-héros tels que nous les connaissons. Maguire reprendrait le rôle dans Spider-Man 2 en 2004 et Spider-Man 3. en 2007. Le troisième volet de la trilogie du réalisateur Sam Raimi n’a pas été bien accueilli mais le cinéaste avait des plans pour un quatrième film qui étaient bien en cours. Cependant, Sony a ensuite décidé de procéder à un redémarrage, qui a finalement pris la forme de The Amazing Spider-Man de 2012. Cela a commencé l’ère Andrew Garfield, qui n’a duré que deux films. Sony a ensuite conclu un accord avec Disney pour permettre à Spider-Man d’apparaître dans le MCU, ce qui a ouvert la porte à Tom Holland.

Benedict Cumberbatch est également sur le point de reprendre son rôle de Docteur Strange dans la suite Cumberbatch obtient enfin sa propre suite avec Docteur Strange dans le multivers de la folie, qui est également réalisé par Sam Raimi. Les autres membres de la distribution de retour incluent Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori et Marisa Tomei. Spider-Man 3 est actuellement prévue pour sortir en salles le 17 décembre 2021. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Collider.

Sujets: Spider-Man 3 MCU, Spider-man