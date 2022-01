Tobey Maguire et Andrew Garfield viendraient sur ce projet Marvel après Spider-Man : No Way Home

in

Le monde parle encore Spider-Man : Pas de chemin à la maison, le grand événement de l’univers cinématographique Marvel en 2021, après que le tant attendu Spider-Verse soit diffusé pour la première fois sur grand écran. Les fans ont assisté aux retours de Tobey Maguire Oui Andrew GarfieldMais maintenant, ils se demandent s’il y en aura plus dans la franchise ou s’il ne s’agissait que d’une seule apparition. Il y a un plan en tête !

Depuis qu’Alfred Molina a été officiellement annoncé en tant que Docteur Octopus et Jamie Foxx dans le rôle d’Electro, une danse d’innombrables rumeurs a commencé au sujet des acteurs pour la possibilité de l’accompagner. Tom Holland sur la bande. Les fuites n’ont fait que les confirmer, mais il a fallu attendre le jour de l’ouverture pour connaître la vérité. Finalement, les fans sont devenus fous de les revoir comme leur Spider-Man respectif et maintenant ils peuvent reprendre leurs rôles.

+ Le possible projet Marvel pour Maguire et Garfield

Les commentaires sur les réseaux sociaux sont une nouvelle fois ennemis de la MCU d’avoir peut-être anticipé certains détails qu’ils gardaient jusqu’à présent secrets. Tel que rapporté par l’utilisateur de Twitter MyTimeToShineBonjour, reconnu dans l’environnement pour révéler des informations importantes de grandes productions, Tobey Maguire et Andrew Garfield souhaitent tous deux reprendre leurs rôles pour Guerres secrètes.

Cette future histoire du MCU se concentre sur le méchant Le Beyonder, qui kidnappe les principaux super-héros de son univers et les oblige à se battre dans un monde connu sous le nom de Battleworld. Il s’agit d’une adaptation de la série limitée de bandes dessinées Marvel au milieu des années 80, étant l’un des premiers crossovers majeurs de la franchise.

La vérité est que jusqu’à présent, il n’y a pas beaucoup d’informations sur le projet, mais ces dernières semaines, des rumeurs assurent que le Frères Russo ils seraient les directeurs et ils ont dit à ce sujet : « C’est la meilleure expérience de travail de nos carrières, ils sont comme une famille pour nous et vous savez que nous aimons ce matériel et les fans ». Pour le moment, il n’a pas été officialisé que Tobey Maguire Oui Andrew Garfield faire partie de Guerres secrètes, mais sans aucun doute les fans attendent les nouvelles pour connaître leurs prochaines étapes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂