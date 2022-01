Tobey Maguire et Andrew Garfield sont tout sourire après s’être faufilés dans Spider-Man: No Way Home Screening

Trois générations de Spider-Men unies dans le nouveau film Spider-Man : Pas de chemin à la maison, et avant la sortie du film, il était clair à quel point le moment serait important. Sony avait pris la décision de cacher Tobey Maguire et Andrew Garfield de tout le marketing du film, laissant aux fans le soin de spéculer s’ils apparaîtraient réellement dans le film. Lorsque Pas de chemin à la maison créé en décembre, c’était un spectacle incroyable à voir pour les fans de Marvel lorsque les acteurs se sont réunis pour la première fois à l’écran, même si cela faisait longtemps l’objet de rumeurs.

Maguire et Garfield savaient tous les deux que cela allait être incroyable, et ils n’ont pas pu s’empêcher de vérifier par eux-mêmes certaines des réactions des fans. Garfield a récemment partagé l’histoire de la façon dont il s’est faufilé dans une première projection du film aux côtés de Maguire, à l’insu des fans présents. Une nouvelle photo circule maintenant sur les réseaux sociaux à partir de cette nuit-là avec les deux acteurs posant pour une photo à l’extérieur du théâtre. Ils doivent être satisfaits de la façon dont les fans réagissent car ils sont tous souriants à l’image.

« Je n’arrive toujours pas à croire que cela se soit produit », a déclaré Garfield à propos de se faufiler dans le film, selon ET Online. « Je me suis faufilé dans un théâtre le soir de l’ouverture et j’ai juste regardé avec ma casquette de baseball et mon masque. En fait, j’étais aussi avec Tobey, moi et Tobey nous nous sommes faufilés ensemble dans un théâtre et personne ne savait que nous étions là. C’était juste un vraiment belle chose à partager ensemble. Et de trouver une fraternité avec Tobey aussi, et avec Tom, et le fait que nous partagions une expérience tout à fait unique. »







La réponse des fans aux Spider-Returns n’aurait pas pu être meilleure. À la fin, de nombreux fans de Marvel en redemandaient. Il n’a pas fallu longtemps avant qu’il y ait des appels à faire L’incroyable Spider-Man 3 arrivera enfin avec Garfield ayant la chance de terminer sa trilogie. L’ajout du multivers à l’image permet également le retour d’Emma Stone, peut-être même en tant que Spider-Gwen. Plusieurs affiches de fan art ont été réalisées en imaginant à quoi ressemblerait la suite.

D’autres fans réclament également celui de Sam Raimi Spider-Man 4. À un moment donné, Maguire et Raimi prévoyaient de faire un quatrième film Spidey avec Sony avant que le projet ne s’effondre dans les coulisses, soit mis de côté avant de pouvoir commencer. Rattraper Maguire dans le costume a ravivé le désir des fans que le quatrième film se produise. Tout cela s’ajouterait à plus Homme araignée films avec Tom Holland, car il est prévu que l’acteur de 25 ans revienne pour peut-être une autre trilogie cinématographique. Dans tous les cas, nous aurons beaucoup de contenu de Spider-Man à l’avenir, mais il reste à voir si nous voyons davantage Garfield et Maguire.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison joue actuellement dans les cinémas du monde entier.





