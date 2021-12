Tobey Maguire et Andrew Garfield sont confirmés dans Spider-Man: No Way Home par erreur

Dans exactement deux semaines, une grande partie du monde aura déjà vu pour la première fois Spider-Man : Pas de chemin à la maison et des millions de fans de Univers cinématographique Marvel Ils le feront tout au long de la journée et de la semaine. Il se trouve que le film est l’un des plus attendus de la franchise depuis longtemps et une grande partie de cette fonctionnalité est que nous verrons le multivers, Avec Tobey Maguire et Andrew Garfield ?

Depuis la présence d’Alfred Molina dans le rôle du Docteur Octopus et le retour de Jamie Foxx dans le rôle d’Electro, a commencé plusieurs rumeurs selon lesquelles les acteurs feraient partie du film MCU. Avec le temps Ces commentaires ont été transformés en diverses fuites de photos et de vidéos, où ils ont été vus avec Tom Holland, mais ils l’ont toujours nié. Bien que, bien sûr, les erreurs des autres comme les suivantes montrent qu’ils essayaient de nous tromper.

+ Un nouveau bug confirme le Spider-Verse

L’utilisateur de TikTok, Stay_off_my_lawn, a publié une vidéo montrant queLa chaîne canadienne de cinémas Cineplex ajoute Tobey Maguire et Andrew Garfield à la distribution du filmlundi lorsque la prévente qui a généré des effondrements a commencé. Ce qui les laisse en évidence, c’est que quelques heures plus tard, ils l’ont corrigé et les noms des interprètes n’étaient plus sur la page. Regardez les captures d’écran !

Les fans l’ont déjà appelé le pire secret de l’histoire d’Hollywood, car peu importe à quel point Kevin Feige et sa société font des efforts, des fuites comme la plus récente ne peuvent empêcher le mystère d’être maintenu. Bien que bien sûr, Il n’y a toujours pas de voix officielle qui l’ait confirmé définitivement et c’est ce qui fait encore douter les téléspectateurs qu’ils découvriront la vérité au cinéma..

Il y a quelques semaines, quelque chose de similaire s’est produit lorsqu’un réseau allemand a publié un synopsis qui déclarait : « Le personnage devra combattre plusieurs méchants et plusieurs versions de lui-même. ». Comme nous l’avons mentionné, ni Marvel Studios ni Sony ne les ont confirmés, mais le fandom a hâte d’avoir le Spider-verse au Spider-Man : Pas de chemin à la maison.

