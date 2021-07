Tobey Maguire et Andrew Garfield seront en "Spider-Man : no way home

Spider-Man : no way home est devenu le film le plus médiatisé de la Univers cinématographique Marvel dans longtemps,

même si nous avons devant nous quelques premières qui promettent de grands moments. Il se trouve que le personnage joué par Tom Holland est l’un des favoris des fans et, Selon les dernières informations, il rencontrera enfin les Peter Parkers de Tobey Maguire et Andrew Garfield.

Depuis l’annonce de la nouvelle suite de Spidey dans le MCU, il n’y a pas eu un moment où les fans ont imaginé à quoi cela ressemblerait car il n’y avait pas beaucoup de détails sur l’intrigue. La première de Spider-Man : un nouvel univers, nous a donné un échantillon de multivers, avec des figures de réalités différentes,

et les grandes rumeurs ont commencé à savoir si cela pourrait être reporté sur la version live-action de la franchise.

Oui ok Hollande était chargé de nier cela à l’époque, il a également déclaré que ce serait « le film de super-héros le plus ambitieux de tous les temps »., cela nous a donc amené à penser qu’ils ont une belle surprise en réserve. Récemment, Un fan a croisé Maguire dans les rues de New York et, en plus d’en profiter pour prendre une photo, il lui a demandé s’il allait être en « Pas de chemin à la maison ». La réponse? Il a assuré qu’il ne pouvait pas en parler, et il faisait un clin d’œil et souriait.

Les médias sociaux ont fini d’exploser ce week-end lorsque Daniel Richtman, connu pour avoir divulgué des informations importantes du cinéma et de la télévision, a rapporté que la production mettra en vedette la participation de Tobey Maguire et Andrew Garfield. Ce n’est pas tout aussi Il a assuré que le méchant principal sera le Bouffon Vert de Willem Dafoe et que les deux Spider-Man rejoindront celui de Tom Holland dans la deuxième partie du film en tant que co-stars., spécifiant ainsi le multivers.

Bien que Marvel Studios n’ait encore fait aucune référence à ce sujet, les confirmations d’Alfred Molina en tant que docteur Octopus et de Jamie Foxx en tant qu’électro sont des indices plus que sûrs pour que Maguire et Garfield fassent également partie. Spider-Man : Pas de chemin à la maison Il sortira le 17 décembre en salles et on dit que la bande-annonce tant attendue arrivera avec le lancement de Veuve noire 9 juillet.