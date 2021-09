Tobey Maguire et Andrew Garfield pourraient apparaître dans le deuxième trailer de "Spiderman : pas de chemin à la maison"

merveille

Spiderman : pas de chemin à la maison Il est la cible de rumeurs sur un spiderverse depuis des mois et maintenant, tout indique que le deuxième trailer le confirme. Tobey Maguire et Andrew Garfield apparaîtront-ils ?

Cinéma © GettyTobey Maguire et Andrew Garfield

Le 17 décembre, Marvel revient au cinéma avec Spiderman : pas de chemin à la maison. Ce film sera le dernier de Tom Holland comme Peter Parker et, sans aucun doute, bien qu’il n’ait pas encore été publié, il est déjà l’un des plus controversés, attendus et intrigants de ces derniers temps. C’est que, depuis longtemps elle est la cible de rumeurs, de secrets et de suppositions des fans.

C’est parce que, avec l’arrivée de Spiderman : pas de chemin à la maison Il y a aussi la possibilité d’un spiderverse qui, en termes plus simples, se traduit par une participation conjointe entre Tom Holland et ses prédécesseurs, Andrew Garfield et Tobey Maguire. Pourtant, plus d’une fois, les protagonistes de ces rumeurs se sont chargés de démentir catégoriquement ces propos.

De même, Marvel et Sony ont prétendu que rien ne se passait afin de maintenir leur secret bien connu autour de leurs films. Cependant, l’illusion est plus forte et chaque jour il y a plus de preuves que Maguire et Garfield seront présents dans ce film. Et maintenant, encore une fois, tout indique que ce sera le deuxième trailer qui les montrera à l’écran.

Le 23 août, le premier aperçu de Pas moyen de rentrer et beaucoup ont été déçus de ne pas les voir présents. Cependant, les premières rumeurs penchaient sur le fait que depuis le MCU, ils voulaient continuer avec l’attente jusqu’à la prochaine avancée et cela est confirmé par BigScreenLeaks, un journaliste qui travaille pour Les Illuminerdi.

« Je sais que je l’ai dit il y a un mois, mais j’ai de plus en plus d’informations selon lesquelles Tobey Maguire et Andrew Garfield seront dans la deuxième bande-annonce de Spiderman : pas de chemin à la maison et c’est prévu pour être le coup final», a écrit le spécialiste de ses réseaux en attachant un gif de trois Spidermans. Bien sûr, il convient de noter que cette confirmation est loin d’être officielle.

En tout cas, cette publication du journaliste a une nouvelle fois suscité l’espoir de ceux qui souhaitent les voir ensemble. Pourtant, si le spiderverse ne se produit pas, cela pourrait être décevant, comme l’a dit Andrew Garfield.

