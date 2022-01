Tobey Maguire et Andrew Garfield donnent leurs premières déclarations sur  »No Way Home » dans une interview qui réunit les trois Spider-Man

Spider-Man pas de retour à la maison Il a été l’un des plus grands succès de la fin de l’année pour Marvel, battant des records en tant que film le plus rentable sur le territoire mexicain, mais en dehors de ses ventes, il a réalisé quelque chose qui semblait impossible pour beaucoup : réunir trois générations de Spider-Man dans un seul film.

Bien que ce soit un secret de polichinelle et ait conduit de nombreux fans à théoriser s’ils apparaîtraient, nous savons tous maintenant que Tobey Maguire Oui Andrew Garfield revient au cinéma avec le rôle de peter parkerpour aider le Parker qui joue Tom Holland. Sans faire de déclarations, ni sortir sur le tapis rouge au moment de la première du film, voilà que les trois acteurs donnent vie à Spider Man, ils sont entrés dans l’histoire en donnant leur première interview ensemble.

La conversation par appel vidéo a été publiée via la chaîne officielle Spider-Man sur YouTube, d’une durée de près de 30 minutes, où vous pouvez voir les premières déclarations de Maguire et Garfield sur le film. Compte tenu des réactions du public et des réalisations du film, le protagoniste de la première trilogie Spider-Man a déclaré ce qui suit :

« J’ai toujours su que ce film serait aimé dans le monde entier. Je ne pensais pas qu’il serait aussi massif qu’il l’a été. L’une de mes choses préférées à faire en ce moment est d’aller en ligne et de voir les réactions des fans lorsque vous montrez up. » dans cette scène particulière », a déclaré Maguire à ses compagnons arachnides.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Ils annoncent une suite au film Mortal Kombat écrit par Jeremy Slater.

D’un autre côté, le protagoniste du film également primé Tic, tic… Boum !a avoué devant les yeux de Tom Holland que l’une des principales raisons pour lesquelles il a décidé de revenir en tant que Spider-Man dans la bande de jon watts était le fait de rencontrer Tobey Maguire. Son admiration pour l’acteur californien est si grande que, pendant un moment, tout a dépendu de son retour ou non.

« Eh bien, j’attendais juste de voir si Tobey allait le faire, et si Tobey revenait, alors je me disais: » Eh bien, je n’ai pas le choix « , vous savez? Je suis Tobey jusqu’au bout de la Terre », a avoué Garfield.

Bien sûr, les déclarations de l’actuel Spider-Man, Tom Holland, ne pouvaient pas manquer, qui a partagé que ce film avait une dose supplémentaire d’émotions, puisqu’il avait compris qu’il ne reviendrait pas dans son rôle de Spidey avant un moment.

« J’avais vraiment le sentiment, en tant qu’acteur, que c’était la dernière fois que je pouvais enfiler le costume, donc une grande partie de cette émotion venait du fait de dire au revoir, qui est l’un des plus grands thèmes de ce film. Mais ce film ressemblait aussi à une célébration de trois générations de cinéma. Donc, parfois, nous entrions dans ces scènes incroyablement émouvantes.