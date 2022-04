Tobey Maguire est fan de Billie Eilish et en est la preuve

Tobey Maguire vit un grand moment professionnel grâce à sa participation à la réussite du Univers cinématographique Marvel, Spider-Man : Pas de retour à la maisonoù il redonne vie à sa version de Peter Parker qui retrouve sur grand écran les Spidey interprétés par Tom Holland et Andrew Garfield. Admiration des fans ! Le résultat est que les trois acteurs sont à un sommet de popularité et ont beaucoup d’attention.

En ce sens, de nombreux fans demandent que Tobey Maguire étoile Spiderman 4 tandis que l’acteur mène sa vie personnelle de manière normale. A tel point qu’un fan a pu l’immortaliser en vidéo lors d’un concert de l’artiste. billie elish profiter de la musique comme un admirateur de plus du chanteur responsable du hit Mauvais garçon.

Tobey Maguire a apprécié le rythme de Billie Eilish

billie elish sort son premier album studio en 2019 : Quand nous allons tous dormir, où allons-nous ?. Dans sa carrière, il a réalisé deux chansons avec un disque de platine : Yeux de l’océan Oui beau en plus de sept singles avec un disque d’or. L’album a remporté les Grammys de l’album de l’année et du meilleur album vocal pop aux prix 2020. Eilish a également remporté le prix du meilleur nouvel artiste et son succès Mauvais garçon il a remporté la chanson de l’année et le disque de l’année.

Tobey Maguire Il est allé avec sa famille au Forum à Inglewood, à Los Angeles, où billie elish réalisé l’une de ses dernières présentations en direct. Qui accompagnait l’acteur populaire de homme araignée? Son ex-femme, Jennifer Meyer, et leurs enfants Rubi (15 ans) et Otis (12 ans). Tout le monde a apprécié le rythme des chansons d’Eilish et Maguire a été capturé en vidéo heureux d’être là.

On ne sait pas encore si Tobey Maguire reprendra son rôle homme araignée dans le Univers cinématographique Marvel même s’il est probable que ce soit le cas compte tenu du succès de la dernière entrée du wall-crawler au cinéma. Pendant ce temps, l’acteur jouera Babylone avec Brad Pitt, Margot Robbie, Olivia Wilde et le Mexicain Diego Calva. Un cadeau de luxe !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂