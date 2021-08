Tobey Maguire est confirmé dans "Spider-Man : No Way Home

Spider-Man : Pas de chemin à la maison et tout ce qui concerne le prochain film du Univers cinématographique Marvel reste parmi les tendances les plus marquantes sur les réseaux sociaux, après la publication de sa bande-annonce tant attendue lundi soir. Qui est l’un des plus mentionnés est Tobey Maguire, puisque tout le monde veut le revoir en costume, et la confirmation se rapproche.

Comme nous l’avons vu dans l’aperçu, le personnage de Tom Holland rencontre Docteur étrange pour tenter de résoudre sa situation qui le trouve au milieu des critiques alors qu’on sait qu’il est Spider-Man. Au fur et à mesure des progrès, nous constatons que le multivers sera un acteur fondamental dans l’intrigue, car cela ramènera le Doctor Octopus d’Alfred Molina et Electro de Jamie Foxx.

Ces deux derniers ajouts évoqués étaient déjà connus du public, ils laissaient donc penser que les versions de Maguire et Andrew Garfield pourraient également faire partie de l’histoire, étant les méchants de leurs longs métrages respectifs. Oui ok Hollande Il l’a nié à l’époque en mentionnant qu’ils ne seront pas là et que ce serait quelque chose de très secret de lui être caché, on remarque de plus en plus qu’il a essayé de nous tromper.







Avant la sortie de la bande-annonce, une récente interview de Les Illumnerdi à JB Smoove, qui incarne Julius Dell, le professeur de fiction de Parker. L’intervieweur l’a mis en place en lui demandant quel Spider-Man il était le plus excité de voir et de partager à l’écran, Tobey Maguire ou Andrew Garfield., et il répondit : « Maguire, bien sûr, mec ». Quelques heures plus tard fuite d’une photo d’une figurine d’action Hasbro du film, avec le costume iconique porté par l’acteur dans la trilogie Sam Raimi, bien que cela soit encore en discussion pour sa véracité. Regardez la conversation et le jouet !

Kevin Feige et le MCU ont démontré plus d’une fois leur capacité à cacher les détails les plus choquants de leurs projets, mais avec Spider-Man : Pas de chemin à la maison ils ont perdu le contrôle, puisque la bande-annonce a fuité dimanche et que la société de production a dû agir rapidement pour la bloquer. À ce stade, avec des commentaires et d’autres détails connus, comme la réunion de Maguire Avec un ventilateur dans un parc, on peut se vanter plus fort que Tobey sera dans le film en salles le 17 décembre.