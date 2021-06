Tobey Maguire a répondu sur sa possible participation à Spider-Man : No Way Home

Spider-Man : Pas de chemin à la maison C’est un projet qui a suscité toutes sortes de spéculations parmi les fans de l’arachnide. La théorie la plus présente sur Internet est celle de SpiderVerse. Dans ce contexte, des personnages de dimensions différentes se retrouveraient dans le film. Il y a des raisons de s’énerver : Jamie Foxx et Alfred Molina seront de retour en tant que méchants des franchises antérieures à la saga actuelle. Foxx donnera vie à Electro et Molina à Octopus. Il est même confirmé que Doc Ock reprendra son histoire là où elle s’était arrêtée dans Spider-man 2.

Suite? Retourne aussi JK Simmons comme J. Jonah Jameson, rôle qu’il a joué dans la scène post générique de Spider-Man : loin de chez soi. Les rumeurs les plus intenses pointent sur la possibilité du retour de Tobey Maguire et Andrew Garfield comme les Homme araignée antérieur à Tom Holland.

Tobey Maguire et son retour en tant que Spider-Man dans No Way Home







Un fan du Portugal a traversé les rues de New York pour Tobey Maguire et, en plus de se prendre en photo ensemble, le jeune homme en a profité pour interroger l’acteur sur la véritable possibilité de sa participation à la prochaine entrée du héros. Que vous a répondu l’interprète ? Il lui a dit qu’il ne pouvait pas en parler, mais ensuite il a partagé un clin d’œil et un sourire. Sera-ce la confirmation ?

Ce genre de situation se produit beaucoup à Hollywood avec des projets qui suscitent de fortes émotions chez leurs followers, comme la prochaine entrée de Spidey au cinéma. L’alternative de voir les trois Spider-Man ensemble excite. La réponse de Tobey au fan peut-elle être interprétée comme oui ?

Jusqu’à présent, le seul qui a évoqué la possibilité de SpiderVerse l’action en direct était Andrew Garfield, qui a fait remarquer dans une interview que personne ne l’avait approché pour l’inviter à participer à la Univers cinématographique Marvel. « Ils ne m’ont même pas envoyé d’e-mail », étaient ses mots. Est-ce qu’il ment ? Il faudra attendre…