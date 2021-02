To All The Boys 3 bande originale: toutes les chansons de Always and Forever

De Lauv, BLACKPINK et Suzi Wu à The Great Committee, Oasis et Ashe, voici toutes les chansons de la bande originale de To All The Boys 3.

À tous les garçons 3 est enfin là! Et c’est la fin d’une époque pour Lara Jean Covey de Lana Condor et Peter Kavinsky de Noah Centineo.

À tous les garçons: toujours et pour toujours est une fin parfaite pour une série de films parfaite – et elle a une bande-son absolument frappante pour l’accompagner. Un énorme 36 chansons figurent dans le film, y compris «I Like Me Better» de Lauv, «Savage» de BLACKPINK et «Beginning Middle End» de The Greeting Committee.

La musique joue également un rôle assez important dans la relation de Lara Jean et Peter dans ce film, alors qu’ils essaient de trouver la piste parfaite à revendiquer comme «leur chanson». Celui qu’ils choisissent finalement? Nous l’avons déjà répété depuis 8 heures du matin ce matin.

Voici toutes les chansons qui apparaissent dans À tous les garçons 3



À la bande originale de tous les garçons 3: toutes les chansons de Always et Forever. Image: Netflix

Toutes les chansons qui figurent dans À tous les garçons 3:

Génération de filles – ‘Gee’

Iggy Azalea avec Charli XCX – ‘Fantaisie’

Spice Girls – Wannabe

Âges et âges – « Chansons méconnues »

Cherry Bullet – ‘Q&R’

Laureline – ‘Je t’aime’

Lady Bri – ‘Affection’

Sandflower – ‘(Si tu) veux être’

Jazz Morley – ‘Moi et mon esprit’

Petit Richard – ‘Tutti Fruitti’

BLACKPINK – ‘Savage’

Lauv – ‘Je m’aime mieux’

Tom Speight – ‘Heartshaker’

Hippo Campus – ‘Warm Glow’

Suzi Wu – ‘Mangez-les des pommes’

Le comité d’accueil – ’17’

Le comité d’accueil – ‘Beginning Middle End’

Le comité d’accueil – «Courez pour votre argent»

Anna du Nord – ‘Dream Girl’

Betta Lem – ‘Bambola’

Lune – ‘Ne parlez pas’

Suzi Wu – «Autoroute»

Oasis – ‘Ne regardez pas en arrière avec colère’

Milk & Bone et Alex Lustig – ‘Peaches’

Sioux Sioux – ‘Sentir ça’

Peter Manos – ‘Dans ma tête’

Ashe – ‘Le même’

Ashe – ‘vrai amour’

William Bell – ‘Je prendrai soin de vous’

Toploader – ‘Danser au clair de lune’

John The Martyr – ‘Se sentir bien’

Emmit Fenn – ‘Jusqu’à ce que nous quittions le sol’

Le comité d’accueil – ‘Beginning Middle End’

Match noir – « ne lâchera pas »

FLETCHER – ‘On Fire Again’

Blossoms – ‘Oh non (je pense que je suis amoureux) (dans l’isolement)

.

