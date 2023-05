TMNT: Mutant Mayhem sortira plus tôt que prévu, une nouvelle affiche tombe

Une nouvelle affiche a été dévoilée pour Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, et ce qui est encore mieux, c’est qu’il révèle une date de sortie plus tôt pour le film. Auparavant, la sortie du film avait été annoncée le vendredi 4 août, mais la nouvelle affiche montre que Chaos mutant sera désormais publié deux jours plus tôt, le mercredi 2 août 2023. Le tout nouvel art clé, que vous pouvez voir ci-dessous, présente les héros dans une demi-coquille alors qu’ils descendent dans les rues avec leurs moyens de transport préférés. C’est-à-dire que trois tortues ninja roulent sur leurs planches à roulettes rad pendant que Donatello prend le scooter.





Le nouveau film est un nouveau redémarrage qui n’est pas directement lié aux incarnations précédentes de Tortues Ninja Teenage Mutant. Il est réalisé par Jeff Rowe et co-réalisé par Kyler Spears. Seth Rogen a écrit le scénario avec Rowe, Evan Goldberg, Dan Hernandez et Benji Samit. Rogen et Goldberg ont également produit avec James Weaver tandis que les cadres exécutifs de Ramsay McBean et Josh Fagen ont produit.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem comprend également une solide distribution de voix d’ensemble qui comprend Micah Abbey (Donatello), Shamon Brown Jr. (Michaelangelo), Hannibal Buress (Gengis Frog), Rose Byrne (Leatherhead), Nicolas Cantu (Leonardo), John Cena (Rocksteady), Jackie Chan (Splinter), Ice Cube (Superfly), Natasia Demetriou (Wingnut), Ayo Edebiri (April O’Neil), Giancarlo Esposito (Baxter Stockman), Post Malone (Ray Fillet), Brady Noon (Raphaël), Seth Rogen (Bebop) , Paul Rudd (Mondo Gecko) et Maya Rudolph (Cynthia Utrom).





Les héros en demi-coque reviennent sur grand écran

Alors que le film sert de réimagination, l’intrigue sera familière aux fans de longue date de la franchise. Le synopsis pour Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem est comme suit:

« Après des années passées à l’abri du monde humain, les frères Turtle ont entrepris de gagner le cœur des New-Yorkais et d’être acceptés comme des adolescents normaux grâce à des actes héroïques. Leur nouvelle amie April O’Neil les aide à affronter un mystérieux syndicat du crime, mais ils se mettent rapidement au-dessus de leurs têtes quand une armée de mutants se déchaîne sur eux. »

De nombreuses interactions ont été faites pour le Tortues Ninja Teenage Mutant franchise sur petits et grands écrans. Chaos mutant ramènera les Tortues sur grand écran pour la première fois depuis 2016 avec la sortie de Teenage Mutant Ninja Turtles: De l’ombrela suite du redémarrage en direct sorti en 2014. Il y avait déjà eu une trilogie de longs métrages en direct sortis entre 1990 et 1993, suivis d’un film d’animation autonome, TMNTsorti en 2007. L’année dernière, le film d’animation L’Ascension des Tortues Ninja Teenage Mutant : Le Film a été publié directement sur Netflix pour le streaming.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem sortira dans les salles de cinéma le 2 août 2023. Une nouvelle bande-annonce devrait être publiée le mercredi 31 mai pour aider à retenir les fans entre-temps. Vous pouvez également regarder la bande-annonce précédemment publiée ci-dessous, via Paramount Pictures.