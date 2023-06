TMNT: Mutant Mayhem First Reactions fait l’éloge d’un drôle de retour en forme pour les tortues ninja

Le Tortues Ninja Teenage Mutant La franchise a été une affaire très aléatoire pour les fans des héros en demi-coque. Depuis leurs origines de bande dessinée, en passant par la série télévisée très populaire des années 80 et à travers plusieurs films d’action en direct et d’animation, le quatuor ne s’est pas toujours avéré génial pour tout le monde. Leur dernière sortie sur grand écran est Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, qui passe par Seth Rogen et pourrait être le début d’un tout nouvel univers Ninja Turtles chez Paramount. Les premières réactions pour le film ont certainement renforcé les espoirs d’un retour bien équilibré pour les combattants du crime des égouts.





TMNT: Mutant Mayhem n’est pas sorti avant le mois d’août, mais le battage médiatique autour de la dernière itération de la franchise est venu d’une projection « work in progress » du film au Festival international du film d’Annecy. Bien que les premières critiques complètes soient encore un peu loin, le buzz provenant de la projection via Twitter a été tout à fait positif. Vous pouvez voir certains des commentaires ci-dessous :

Le film s’est mérité une ovation debout de six minutes dans la salle, et cela a certainement plu au réalisateur Jeff Rowe. Selon The Wrap après la projection, Rowe a déclaré :

« Être dans la salle et ressentir toutes les réactions et entendre tous les rires était incroyable, mais ce qui m’a vraiment marqué, c’est de voir notre film reçu et apprécié de cette façon par beaucoup de gens qui aiment vraiment et se soucient de l’animation. »

En rapport: Seth Rogen a rapporté avoir produit une nouvelle série télévisée Teenage Mutant Ninja Turtles à Paramount après Mutant Mayhem





Les premières réactions à Mutant Mayhem devraient apaiser les craintes de style

Lorsque les premières images de TMNT: Mutant Mayhem abandonné plus tôt cette année, certains fans n’étaient pas d’accord avec le style d’animation. Bien qu’il y ait toujours des controverses sur les différents styles d’animation utilisés dans de nombreuses franchises populaires, il semble que cela inquiète L’apparence brute de Mutant Mayhem il n’y a rien à craindre du tout lorsque le film lui-même livre sur l’histoire et l’humour.

À l’époque où le film a été annoncé, le patron de Paramount Pictures, Brian Robbins, était fermement convaincu que le film plairait à tous les niveaux de fans de tortues, et il semble que ce soit vrai. Il a dit à l’époque :

« C’est animé, et ça remonte aux racines des Tortues. Seth et son partenaire de production Evan Goldberg étaient des choix brillants car personne ne peut mieux raconter des histoires d’adolescents que ces gars-là. Ils sont passionnés et super ringards à propos des tortues. Cela fonctionnera pour les enfants, les parents, la génération Z et la génération Y. Nous prévoyons de faire plusieurs films d’animation de cette façon, mais un jour nous pourrions revenir à une version hybride en direct des tortues.

Il existe divers autres projets Ninja Turtle en cours de développement, avec un nouveau film d’action en direct potentiel et une série télévisée d’animation avec Rogen produisant les deux parmi les extensions possibles de la franchise à venir dans les prochaines années. À la suite des films de Michael Bay mutilés par la critique, il semble que Chaos mutant pourrait être le projet de remettre la franchise sur les rails.