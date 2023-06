TMNT : La collaboration entre Mutant Mayhem et Pizza Hut vise à livrer votre pizza à la façon des tortues

Une pizza livrée directement du métro ? C’est ce que propose une nouvelle collaboration entre Pizza Hut et le nouveau long métrage d’animation, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem. Avant la sortie de la nouvelle aventure Turtle de Seth Rogen, l’entreprise de pizzas teste un nouveau service de livraison qui verra les livraisons de pizzas effectuées via le métro, à la manière des héros en demi-coque.







La pizza a toujours été synonyme de l’équipe d’amphibiens qui lutte contre le crime, et la célèbre chaîne de pizzas saisit l’occasion de profiter du retour de la franchise sur grand écran. Dans une nouvelle vidéo, Pizza Hut a révélé qu’ils utilisaient les métros de Manhattan pour effectuer des livraisons d’essai du repas au fromage préféré de tout le monde.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Dans un communiqué de presse sur la collaboration avec les Tortues Ninja, le responsable marketing de Pizza Hut, Lindsay Morgan, a noté :

« Pizza Hut et Teenage Mutant Ninja Turtles ont une longue histoire qui remonte aux années 90. Réunir les deux pour une nouvelle génération était une évidence. Avec cette nouvelle collaboration, nous voulions rendre hommage aux origines des tortues et leur amour de la pizza, tout en insufflant des points de contact modernes et une approche amusante et créative des livraisons de pizza – dans la vraie vie et par le biais de jeux en réalité augmentée. »







Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem peut être un retour en forme pour la franchise.

Paramount Pictures

Présent depuis quatre décennies, le Tortues Ninja Teenage Mutant ont été vus sous de nombreuses formes, depuis leurs aventures originales dans la bande dessinée, en passant par des films d’action en direct, des dessins animés et des jeux vidéo. Chaque fan a sa propre idée de ce qui constitue une adaptation parfaite des Tortues Ninja, mais bon nombre de ces idées étant différentes, il n’est pas toujours facile de toucher de front la démographie.

Chaos mutant pourrait inverser une tendance et pourrait bien être l’un des meilleurs films Ninja Turtle de ces dernières années. Seth Rogen est un fan de longue date de la franchise, et cela semble se voir compte tenu des éloges sur l’humour et l’action de la nouvelle sortie des quatre frères. Nous avons plus d’un mois à attendre pour savoir si le grand public ressent la même chose à propos du film, car Chaos mutant ne sortira pas dans les cinémas avant le 2 août. Le synopsis du film se lit comme suit :

« Dans Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutant Mayhem, après des années passées à l’abri du monde humain, les frères Turtle ont entrepris de gagner le cœur des New-Yorkais et d’être acceptés comme des adolescents normaux par des actes héroïques. Leur nouvel ami, April O’Neil, les aide à affronter un mystérieux syndicat du crime, mais ils finissent par s’emballer lorsqu’une armée de mutants se déchaîne sur eux.

Des rumeurs ont suggéré que Paramount cherchait à étendre massivement son ardoise Ninja Turtle, avec une nouvelle émission télévisée liée à Chaos mutant, et un nouveau film d’action en direct n’étant que deux des projets en cours de discussion. Le succès de Chaos mutant aiderait certainement à faire avancer ces projets et d’autres, et pour les fans de tortues du monde entier, vous ne pouvez tout simplement pas obtenir assez d’action Ninja.