Fiancé de 90 jours est devenue l’une des franchises de réalité les plus réussies de TLC. La base de fans est vaste et dévouée, et recrute de nouveaux membres à chaque saison, désireux de se connecter à tout drame que TLC propose. Cependant, il y a eu un peu de ballonnement dérivé dans la franchise ces derniers temps. Les fans savent que Fiancé de 90 jours vient déjà avec sa juste part de retombées, telles que L’autre côté, mais maintenant, TLC annonce à nouveau de nouvelles retombées, pour la deuxième fois cette année, et les fans commencent à en avoir assez.

Pas les premières retombées de cette année

Elizabeth Potthast et Andrei Castravet sur Fiancé de 90 jours | TLC / YouTube

Comme Fiancé de 90 jours les fans le savent, TLC adore pousser les retombées de la série. En raison du succès retentissant de la franchise, il est logique sur le plan commercial que le réseau veuille encaisser, mais il l’a déjà fait une fois en 2020.

TLC annonce plusieurs nouvelles retombées cette année, notamment Darcey et Stacey, qui mettait en vedette la star de la franchise Darcey Silva et sa jumelle, Stacey Silva, alors qu’ils naviguaient dans leurs relations. Les fans ont également eu droit à B90 contre-attaque, dans lequel certains des Avant les 90 jours le casting a eu l’occasion de peser sur l’émission et les réactions des fans.

Pendant ce temps, Annie Suwan et David Toborowsky ont reçu leur propre court métrage sur Facebook Watch intitulé Pimentez-le avec David et Annie. Et, après le début de la pandémie COVID-19, les fans ont reçu une mini-série intitulée Auto-mis en quarantaine dans lequel les membres de la distribution ont partagé leur vie de quarantaine.

Avec tout cela dans les livres, les fans commencent à ressentir un peu d’épuisement. Cependant, TLC semblait penser qu’il y avait une possibilité d’en faire plus.

TLC annonce de nouvelles retombées de « 90 Day Fiancé »

Rives du Yazan et de la Bretagne Fiancé de 90 jours | TLC / YouTube

Laissez-le aux gens sur le Fiancé de 90 jours l’équipe pour trouver toute opportunité de retombée potentielle. TLC a décidé d’introduire deux autres retombées – ces deux seront davantage axées sur les aspects des coulisses de la série.

Les nouvelles retombées comprennent 90 jours tout et Agendas 90 jours. 90 jours tout se concentrera sur le partage des scènes que TLC n’a tout simplement pas pu diffuser dans l’émission régulière, pour une raison ou une autre. Le spin-off, hébergé par Shaun Robinson, prétend avoir des images exclusives et non censurées de couples et de membres de la distribution, répondant peut-être à des questions ou révélant de nouveaux moments choquants pour les fans de la série.

Agendas 90 jours on dirait que ce sera un peu plus personnalisé. Cette nouvelle retombée est orientée vers la perspective des couples et sera auto-filmée. Les fans auront l’occasion d’observer la vie quotidienne de leurs acteurs préférés au milieu de la pandémie et de leurs relations en cours, ou peut-être de leur absence.

Ces nouvelles retombées seront diffusées sur le service d’abonnement Discovery +.

Les fans de ’90 Day Fiancé ‘en ont assez

Fiancé de 90 jours stars Jihoon Lee et Deavan Clegg | TLC

Tandis que certaines Fiancé de 90 jours les fans sont certainement ravis d’avoir plus de contenu fourni par TLC, d’autres commencent à se sentir un peu épuisés par les nombreuses retombées que le réseau crée constamment pour leur franchise chérie.

«TLC pourrait prendre un cheval mort, mettre le cheval sur une chaise et dire: ‘Vous avez déjà vu le Dead Horse, mais jamais comme ça!’ Sa tête pourrait tomber et les tripes pourraient aller partout et ces tripes auraient un spin off », a plaisanté un Redditor.

Fiancé de 90 jours Le blogueur John Yates a partagé la nouvelle sur sa page Instagram et de nombreux commentaires sur son article exprimaient des frustrations similaires à l’égard de TLC et de ses fréquentes retombées.

«C’est la même chose encore et encore avec les mêmes personnes et les mêmes histoires. De combien de façons différentes pouvez-vous raconter la même histoire », a écrit un utilisateur d’Instagram.

« C’est trop. Je n’ai même pas hâte de regarder la nouvelle saison de Fiancé de 90 jours plus », a ajouté un autre commentateur.