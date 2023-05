Titres et détails de l’épisode de la saison 6 de Black Mirror révélés, nouvelles images publiées

Détails de la sixième saison de l’éternellement mystérieux Miroir noir ont maintenant été révélés, ainsi que quelques nouvelles images (avec l’aimable autorisation d’EW). Netflix, qui a lancé chaque nouvelle saison de Miroir noir depuis sa troisième série en 2016, a également publié une vidéo dévoilant les titres des cinq épisodes qui composeront la dernière sortie. Et les choses semblent aussi déformées et dérangeantes que jamais.





Le premier épisode de Miroir noir la saison six s’intitule Joan est horrible et suit « une femme moyenne qui est stupéfaite de découvrir qu’une plate-forme mondiale de streaming a lancé une adaptation dramatique télévisée de prestige de sa vie, dans laquelle elle est représentée par Hollywood A-lister Salma Hayek. » Dirigé par Ruisseau de Schitt star Annie Murphy et réalisé par Ally Pankiw, l’épisode bénéficie d’un casting stellaire qui comprend Michael Cera, Rob Delaney, Ben Barnes, Himesh Patel et, bien sûr, Salma Hayek.

Le prochain épisode, Lac Henri, raconte l’histoire d' »un jeune couple qui se rend dans une ville écossaise endormie pour travailler sur un documentaire sur la nature raffinée, mais se retrouve attiré par une histoire locale juteuse impliquant des événements choquants du passé ». Réalisé par Sam Miller, Lac Henri étoiles d’Atlanta Samuel Blenkin aux côtés de Myha’la Herrold (Industrie), Daniel Portman (Game of Thrones), John Hannah (La momie, le dernier d’entre nous) et Monica Dolan (Œil dans le ciel).

La prochaine étape est Au-delà de la mer mettant en vedette Breaking Bad’s Aaron Paul et Penny terrible Josh Hartnett. Se déroulant dans « une année 1969 alternative », l’épisode suit les deux hommes qui sont en « mission périlleuse de haute technologie » et doivent « lutter contre les conséquences d’une tragédie inimaginable ». Dirigé par Le vrai détective John Crowley, Au-delà de la mer stars Kate Mara, Auden Thornton et Rory Culkin aux côtés de Paul et Hartnett. Sur la base des images ci-dessous, ainsi que de la bande-annonce récente, il semble qu’Aaron Paul et Josh Harnett se retrouveront à explorer le cosmos…

Joker Star Zazie Beetz dirige l’épisode Black Mirror Mazey Day

Le quatrième épisode de Miroir noir la saison six s’intitule Journée Mazey et suit Joker star Zazie Beetz comme une « starlette troublée » qui est « menée par des paparazzi envahissants tout en faisant face aux conséquences d’un délit de fuite ». Réalisé par Uta Briesewitz, Mazey Day met en vedette Je suis à maman Clara Rugaard et Top Gun : Maverick l’acteur Danny Ramirez aux côtés de Beetz.

Enfin, Démon 79 « Se déroule dans le nord de l’Angleterre en 1979, où une assistante commerciale douce se fait dire qu’elle doit commettre des actes terribles pour éviter un désastre. » Réalisé par Toby Haynes et avec Anjana Vasan, Paapa Essiedu, Katherine Rose Morley et David Shields, Démon 79 est le seul épisode non écrit par Charlie Brooker. Au lieu de cela, Brooker s’associera au scénariste en chef de la série Disney + Mme MarvelBisha K. Ali.

Ces cinq histoires imprévisibles et hallucinantes qui composent Miroir noir la saison six devrait faire ses débuts sur Netflix en juin de cette année. Nul doute qu’à la fin, nous nous demanderons tous pourquoi nous avons osé regarder à nouveau dans le miroir titulaire. Espérons que grâce à un casting aussi empilé, cela vaudra les nouveaux cauchemars…