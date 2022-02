Titres à jouer en attendant la sortie de  »Suicide Squad : Kill the Justice League »

Avec le récent retard du jeu vidéo attendu des personnages de CC, » Suicide Squad: Tuez la Justice League »Jusqu’en 2023, l’attente des fans peut sembler éternelle. L’histoire du jeu vidéo développé par Solide comme un roc, tracera la mission de la Suicide Squad pour tenter d’éliminer une Justice League qui souffre de »lavage de cerveau », ce qui nous conduira à une intrigue quelque peu tordue et à un combat plein de frénésie. Bien que nous ne saurons pas nous mettre à la place de l’équipe composée de Harley Quinn, King Shark, Deadshot et Captain Boomerangil existe d’autres options pour calmer les fringales en attendant.

Si vous cherchez à entrer dans le monde de DC, il existe déjà des jeux de qualité sur les personnages des comics, ainsi que d’autres qui présentent des récits intéressants, dignes d’une histoire dérangeante des super-héros et des méchants de cet univers.

Batman : la ville d’Arkham

Si nous parlons de DC, nous parlons probablement de Homme chauve-souris, personnage emblématique du monde des super-héros depuis de nombreuses années. Le titre du développeur de Suicide Squad, sorti en 2011, présente l’une des meilleures représentations de Bruce Wayne à ce jour dans un jeu vidéo. Ville d’Arkham, raconte l’histoire de Batman dans une tentative de guérir le virus Titan, qui infecte la moitié de Gotham City, y compris lui-même. Le combat du jeu est extrêmement fluide et il n’y a pas de meilleure sensation que de se promener sur les toits de la ville, qui est présentée dans un design magnifique dans cet épisode.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Rockstar a annoncé qu’il est déjà en train de développer »Grand Theft Auto 6 ».

injustice 2

Bien que Injustice montre une histoire qui ressemble au prochain jeu Sucide Squad, injustice 2 a ajouté une série de réformes à sa mécanique, puisque le jeu de combat a un total de 28 personnages jouables, pouvant générer toutes sortes de croisements entre les personnages DC. L’étude NetherRealma réalisé un jeu de combat multijoueur en ligne qui a charmé tous les joueurs, ainsi qu’une histoire amusante pour un joueur.

Cyberpunk 2077

Même avec l’un des lancements les plus désastreux de l’histoire du jeu vidéo, avec une série de bugs et de problèmes de rendu du jeu, CDProjekt Rouge s’est donné beaucoup de mal pour faire de CyberPunk une expérience enrichissante. Le titre possède l’une des villes les plus denses de toutes les générations de jeux vidéo, racontant une histoire intéressante pleine d’intrigues secondaires et un environnement quelque peu sombre, plein de mafias et de corruption. La combinaison du style armé et du combat rapproché, rappelant les jeux Batman de la série Arkham, servira à calmer l’envie d’essayer le volet »Kill the Justice League ».

Le Las d’entre nous, partie II

Le jeu de le chien méchant Il a plus de similitudes avec le jeu Suicide Squad qu’il n’y paraît. Rocksteady est célèbre pour inclure des histoires immersives et des récits sombres, que nous pouvons retrouver dans cette deuxième partie de Le dernier d’entre nous. Les sections dans lesquelles vous incarnez Abby, la méchante du jeu, nous donnent un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler l’histoire de Kill the Justice League, étant l’une des expériences les plus profondes et les plus amères de l’histoire du jeu.

Avez-vous essayé l’un de ces jeux? Rappelons que »Suicide Squad : Kill the Justice League » n’a pas encore de date précise mais qu’il sortira en 2023.