Une nouvelle bande-annonce pour la quatrième saison de »titans » vient d’être révélé, avec Franka puissant jouant leur rôle de Mother Mayhem, ils éliminent l’équipe de super-héros titulaire. Sorti lors du Comic-Con de New York, l’avant-première offre un premier aperçu des pouvoirs du personnage qui débarquera dans cette nouvelle saison de la série de hbo max.

Mother Mayhem commence à finir un par un avec chacun des Titans, pouvant revoir Jay Lycurgue comme Tim Drake Brenton Thwaites comme Nightwing, Ryan Potier en tant que Beast Boy, Josué Orpin comme Superboy déjà Anna Dion comme StarFire. Parallèlement à la bande-annonce, il a été confirmé que la nouvelle saison sera diffusée le 2 novembre.

Auparavant, »Titans » avait révélé l’apparition de Mother Mayhem dans de nouvelles images, portant sa cape rouge et sa hache, ainsi que l’art conceptuel du costume conçu par Nola Chatters. Le personnage a été créé par marv loup-garou Oui Jean Byrne en 1986 pour la bande dessinée »New Teen Titans Annual Vol. 2 #2 ».

Mother Mayhem est un membre de haut rang de la Church of Blood, une secte dirigée par Brother Blood, avec » Titans » a également révélé le premier regard sur deux autres méchants plus tôt: Lisa Ambalavanar comme Jinx et Joseph Morgan comme Frère Sang.

En janvier, il a été annoncé qu’Ambalavanar rejoindrait la quatrième saison de « Titans » en tant que Jinx avec Morgan et Potente. La conception des costumes des personnages est basée sur les bandes dessinées » The New Teen Titans ». Brother Blood et Jinx sont apparus dans la série animée « Teen Titans », diffusée sur Cartoon Network entre 2003 et 2006.

Le tournage de la quatrième saison s’est terminé en septembre, les détails de l’intrigue n’étant toujours pas confirmés, il n’est donc pas encore tout à fait clair comment ces trois nouveaux méchants s’intégreront dans l’histoire de la série. Cependant, Titus Wlliver apparaîtra également dans la saison quatre en tant que Lex Luthor, le méchant connu pour être l’ennemi juré de Superman.

Les trois premières saisons de « Titans » sont disponibles sur HBO Max, la saison 4 devant être diffusée sur le service de streaming le 3 novembre.