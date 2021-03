Titans Saison 3: Date de sortie, distribution, scénario, bande-annonce et ce que nous savons donc?

Avec: Brenton Thwaites, Anna Diop, Teagan Croft, Ryan Potter, Curran Walters, Conor Leslie, Chelsea Zhang, Joshua Orpin

Date de sortie: La troisième saison de Titans est-elle prévue pour la fin de 2021? Pour le moment, aucune date de sortie officielle pour Titans saison 3 n’a été annoncée.

Réseau: HBO Max

Titans, une émission de DC Universe, divertit les fans depuis longtemps et compte une large base de fans dans le monde entier.

Bob Haney et Bruno Premiani ont adapté le thriller policier Teen Titans d’une bande dessinée bien connue de DC. Ben Chanan a réalisé la série, produite par Derek Ritchie et David Higginson. Selon Screenrant, Warner Media a annoncé cette année que toutes les émissions de l’application DC Universe seraient déplacées vers HBO Max une fois la plate-forme lancée.

Terrain: La saison 2 des Titans a réussi à lier l’essentiel de ses intrigues globales, contrairement à la saison 1 des Titans. comme une équipe.

Malgré cela, il y avait quelques présages dans la finale de la saison 2 des Titans. Après une saison où Kory a été déchirée entre aider les Titans et faire face à ses propres problèmes familiaux, cette dernière semble être sur le point d’être plus qu’une référence passagère dans Titans saison 3.

Plus précisément, parce que sa soeur tueuse, Blackfire, a atterri sur Terre et deviendra le Big Bad in Titans Saison 3

Rachel (alias Raven) a été vue pour la dernière fois partir avec les Amazones et le corps de Donna Troy, pensant que ses capacités toujours croissantes aideront à ressusciter la Wonder Girl déchue. Dick Grayson a maintenu son scepticisme, ce qui était compréhensible.

Les fans, en revanche, devraient être plus positifs. Beaucoup de gens aimeraient que Donna revienne après que sa mort ait été considérée comme injustifiée et indésirable. De plus,

Malgré le fait que l’intrigue de la série tourne autour des Titans, les deux premières saisons ont toujours présenté une quantité surprenante de Batman.

Bande-annonce:

Même si la première saison de Titans était basée sur la formation du groupe, la lutte de Dick pour abandonner ses jours de Robin a pris beaucoup de temps à l’écran et même reportée à la deuxième saison. À la fin de la saison dernière, Dick avait gagné le titre de Nightwing, mais aux dépens de son ex-petite amie.

Donc, si tout se passe comme prévu, la saison 3 de Titans sera diffusée à l’automne 2021.

