Titans Saison 3: Date de sortie, distribution, intrigue et détails à venir

«Titans» est une émission américaine de super-héros qui suit le groupe éponyme de jeunes avec des super pouvoirs qui combattent le crime et le mal. La série voit l’anneau se rassembler pour combattre un ennemi commun de temps en temps, alors qu’ils entreprennent également leurs voyages uniques et surmontent leurs obstacles. Réalisé par Akiva Goldsman, Geoff Johns et Greg Berlanti, le spectacle est basé sur les Teen Titans de Bob Haney et Bruno Premiani.

La série d’action-aventure a été créée le 12 octobre 2018. Même si elle a suscité des éloges pour les performances, les séquences d’action, la précision de la bande dessinée et la cinématographie, le scénario a reçu des réponses mitigées. Depuis la fin de la saison 2, les amateurs inconditionnels des personnalités de DC Universe attendent la troisième saison de ce «Titans». Voici ce que nous savons!

Date de sortie

La saison 2 de ‘Titans’ est sortie le 6 septembre 2019 sur DC Universe, terminant sa diffusion le 29 novembre 2019. Elle se compose de 13 épisodes d’une durée de 40 à 50 minutes chacun. Le renouvellement de cette prochaine saison a été annoncé peu de temps avant la fin de la deuxième saison.

Le tournage de la saison 2 devait commencer au début de 2020. Cependant, en raison de la fermeture à l’échelle de l’industrie, le tournage n’a pu commencer qu’en octobre 2020, qui devrait se terminer en juin 2021. Cela ne pourrait signifier qu’une attente légèrement plus longue pour les amoureux. . Compte tenu de tout, il est prudent de dire que la saison 3 de « Titans » devrait sortir en 2021 sur HBO Max.

Terrain

La saison 2 de Titans, tout en nous offrant une fin légèrement décente, a divisé les Titans à la toute fin. Rachel est partie des Amazones et Donna a expiré. Superboy, le nouveau membre du groupe, n’a pas obtenu suffisamment de temps d’écran depuis un Titan et Krypto non plus.

On dit que la sœur de Kory, Blackfire, sera le grand méchant la saison prochaine.

D’après le peu d’informations dont nous disposons, il semble que les 3 principaux points d’attention de la troisième saison seront la façon dont Kory et le personnel traitent avec sa sœur, l’arc de personnage de Superboy, et l’introduction du Red Hood, que nous présumons, avec une bonne raison, ne sera nul autre que Jason Todd.

Jeter

Brenton Thwaites comme Dick Grayson

Teagan Croft comme Raven

Anna Diop comme Starfire

Ryan Potter comme Beast Boy

Minka Kelly comme Dove

Alan Ritchson comme Hawk

Curran Walters comme Jason Todd / Red Skull

Conor Leslie comme Donna Troy

Joshua Orpin comme Superboy

Damaris Lewis comme Blackfire

