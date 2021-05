« Titans » révèle la fenêtre de sortie pour sa troisième saison

HBO Max s’est positionné comme le nouveau foyer de séries animées et d’action en direct inspirées des personnages de DC Comics, dont « Titans », dont la troisième saison est en préparation pour ses débuts sur le service de streaming après avoir commencé le tournage au début de 2000. année, anticipant une fenêtre de lancement estimée.

Bien qu’il n’y ait toujours pas de date précise pour son arrivée sur HBO Max, le casting de « Titans » a anticipé que la série pourrait atteindre le public à un moment donné en août, présentant à travers les réseaux sociaux de la série une nouvelle vidéo dans laquelle on peut voir les acteurs avec les nouveaux membres de la distribution préparant les fans de la production à l’arrivée des nouveaux épisodes.

Préparez-vous à de grandes surprises. La saison 3 sera sombre, mystérieuse, excitante, déchirante, ce n’est pas excitant pour tout le monde n’est-ce pas? Ce sera plein d’action, amusant et les acteurs ont hâte que vous le voyiez. Ça va être fou. Restez à l’écoute, car la saison 3 de ‘Titans’ arrivera en août dans notre nouvelle maison HBO Max, et vous l’avez entendu ici en premier », partage le casting de la série dans un message commun.

Dans une récente conversation avec Comicbook.com, Greg Walker, showrunner de « Titans », a fait quelques commentaires sur les différences que cette saison présentera par rapport au ton des saisons précédentes, notant que le groupe de protagonistes serait en mesure de trouver comment ils fonctionnent en équipe et peuvent se libérer de leurs péchés dans le passé

«C’est agréable d’être libéré. Nous avons un personnage nommé Dove qui va être un point de direction vers lequel nous nous dirigeons. Il leur faut beaucoup de temps pour suivre leurs conseils, pour enfin trouver un moyen de sortir de la roue de hamster. » Walker pense que ce personnage sera celui qui les aidera à avancer collectivement.

La troisième saison de « Titans ». mettra en vedette deux nouveaux personnages, tous deux favoris incontestés parmi les fans de DC Comics. Dans la section des antagonistes, nous aurons le docteur Jonathan Crane, connu sous le pseudonyme Scarecrow, qui sera joué par Vincent Kartheiser, tandis que Savannah Welch jouera Barbara Gordon, qui a abandonné ses jours en tant que Batgirl en étant confinée à une chaise. Roues.